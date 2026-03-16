So sehen die Lookalikes von Sänger Bad Bunny aus

Mehr «Leben»

Am Sonntag, dem 15. März, fand in der US-amerikanischen Stadt New York ein Lookalike-Contest statt. Bei Lookalike-Wettbewerben werden Personen gesucht, die Prominenten Personen am ähnlichsten sehen.

Im Stadtbezirk Bronx wurde vergangenes Wochenende die Person gesucht, die dem lateinamerikanischen Sänger Bad Bunny am ähnlichsten sieht.

Video: watson/nina bürge

An dem Wettbewerb haben über 20 Personen mitgemacht. Sie zogen sich an und traten auf, wie der Sänger. Anschiessen hatten sie je einen kleinen Auftritt, bei dem sie gesungen oder getanzt haben. Der Gewinner erhielt ein Preisgeld von 5000 US-Dollar.

Der Sänger Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heisst, kommt aus Puerto Rico. Anfang Februar trat der Sänger an der Halftimeshow des 50. Superbowls auf. (nib)