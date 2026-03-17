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Das ist das vollständige Lineup für das Paléo-Festival 2026 in Nyon

Findet das Paléo Fesitval Nyon statt? Coronavirus
Das Paléo-Festival ist das grösste Festival der Schweiz. Bild: yeah.paleo.ch

Katy Perry, The Cure und viele mehr: Das ist das Lineup für das Paléo-Festival

17.03.2026, 11:3017.03.2026, 11:30

Das Paléo-Festival in Nyon, das vom 21. bis 26. Juli 2026 über die Bühne geht, hat am Dienstagmorgen sei Lineup bekannt gegeben.

Mit dabei beim grösstem Festival der Schweiz sind zahlreiche Stars, unter anderem Katy Perry, The Cure, Lorde, Gorillaz oder Twenty One Pilots.

Das ganze Lineup:

Bild
paLéo Festival

Insgesamt stehen 103 Künstlerinnen und Künstler und über 200 Konzerte und Shows verteilt über 6 Tage auf dem Programm.

Der Verkauf der Tickets und Abonnements beginnt am Mittwoch, 25. März 2026, um 12 Uhr. Ab 11.45 Uhr öffnet die virtuelle Warteschlange. (ome)

So sieht das Programm aus:

Paléo Festival
Bild: Paléo Festival
Mehr zum Paléo-Festival:
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Kein anderes Open Air der Schweiz lässt den Nebenprogrammen so viel Platz wie das Paléo-Festival in Nyon.
quelle: keystone / anthony anex
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Arnaque aux faux billets du Paléo
Video: twitter
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