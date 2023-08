Fatma, Giuseppe, Arben – so heissen die Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz

Maria und Daniel sind die häufigsten Vornamen in der Schweiz – bereits seit Jahren behaupten sie ihre Spitzenpositionen. Aber wie heissen eigentlich die 2,3 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, die hierzulande leben? Wir haben nachgeschaut.

Emma bei Mädchen und Noah bei Buben sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Schweiz gewesen, wie das Bundesamt für Statistik (BfS) am Dienstag bekanntgab. Seit Jahren stehen Emma und Noah immer wieder an der Spitze der Hitliste der beliebtesten Vornamen, in die Top 10 der häufigsten Schweizer Vornamen schaffen es die aktuellen Spitzenreiter aber trotzdem bei Weitem nicht.