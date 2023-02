User Unser

«Sitze im ÖV mit geschlossenen Beinen»– das sind die Knigge-Tipps der watson-User

Vor ein paar Tagen haben wir einen Knigge-Ratgeber veröffentlicht, mit Tipps der watson-Redaktion. Weil wir zahlreiche Kommentare erhalten haben, folgt nun eine Auflistung mit den Knigge-Tipps von euch, liebe User.

Mehr «Leben»

Der User schickt’s, wir bringen’s.

Gute Manieren machen sympathisch – da sind sich fast alle einig. Nachdem wir letzte Woche intern herumgefragt haben, was die Redaktion so unter gutem Anstand versteht, wollten wir von euch in den Kommentaren wissen, was euch besonders am Herzen liegt.

Danke für die vielen Inputs! Ob im öffentlichen Verkehr, im Büro oder in der Öffentlichkeit ganz allgemein – das sind eure Antworten:

Im ÖV

Wer die Knigge-Tipps der Redaktion noch nicht gelesen hat: 3 «Schick keine Sprachnotizen!» – so sollte der Knigge heute aussehen

Online

In der Öffentlichkeit

Unter Freunden & Fremden

Im Büro

Wer sich an oben genannte Benimm-Regeln hält, sollte in der Regel ganz gut ankommen bei seinen Mitmenschen. (anb)