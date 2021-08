People-News

#Mathxit? Das ist dran an den Gerüchten um Liebes-Aus bei Cathy und Mats Hummels

Bereits letztes Jahr kursierte das Gerücht, dass sich Cathy und Mats Hummels nach 13 Jahren Beziehung getrennt haben sollen. Cathy dementierte die Gerüchte jeweils. Nun brodelt die Gerüchteküche erneut und ein Statement gibt es nicht. Dafür Likes und Comments.

Mats und Cathy Hummels sind seit 2007 ein Paar. Und sie haben schon einige Trennungsgerüchte hinter sich. Nun ist es wieder einmal soweit, die Gerüchteküche brodelt.

Cathy (33) und Mats (32) Hummels sollen sich getrennt haben. Seit die Meldung vor 9 Tagen die Runde machte, wird jeder Satz der Influencerin und jeder Like des Fussballers analysiert und in seine Einzelteile zerlegt. Denn eines fehlt bis heute: ein offizielles Statement der beiden. Oder zumindest einen konkreten Satz, dass es aus ist. Aber von vorne:

Nicht nur ein Sommermärchen. Seit 2007 sind die beiden ein Paar. Bild: AP/AP

Sommer 2019:

Im Sommer 2019 wechselte der Kicker vom FC Bayern München zurück zu Borussia Dortmund. Während Mats nach Dortmund zog, blieben Cathy und Sohn Ludwig (3) in München. Seither führen die beiden offiziell eine Fernbeziehung. Für den Boulevard ist seither klar: das war der Anfang der Liebeskrise.

Ein Küsschen für Cathy an der EM 2016. Bild: EPA/EPA

Sommer 2020:

Ein Jahr später wurden erste Gerüchte laut, dass sich Mats und Cathy Hummels getrennt haben sollen. Die räumliche Distanz sei allmählich zum Problem für die Liebe geworden, hiess es.

Lange gab es keinen Ton und keinen Satz der beiden zu den Gerüchten, bis Cathy das Gerede um eine mögliche Trennung im Oktober 2020 leid wurde. «Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns», räumte Cathy ein. In jeder Ehe gebe es gewisse «Ups and Downs», bei ihnen sei aber alles in Ordnung.

Juni 2021:

Wenn Gerüchte einmal in Umlauf sind, bleiben sie oftmals hartnäckig bestehen. So auch bei den Hummels. Doch Cathy und Mats liessen sich weiter nichts anmerken. Die Spielerfrau feuerte ihren Ehemann während der Europameisterschaften im Stadion mit Sohn Ludwig mächtig an.

Im selben Monat teilte die Moderatorin und Influencerin zum sechsten Hochzeitstag ein fröhliches Bild von sich und Mats mit dem Hashtag #bestdayofmylife. Zudem bedankte sie sich für das grösste Geschenk ihres Lebens: für den gemeinsamen Sohn Ludwig.

Juli 2021:

Doch auch mit der Liebeserklärung zum Hochzeitstag konnte die 33-Jährige die Gerüchte nicht wegwischen. Im Juli versuchte sie es auf anderem Weg, in dem sie ein neues Bild von sich und von Mats ohne Gesicht hochlud.

Darunter schrieb sie: «Endlich mal wieder (fast) ein Bild von uns ... der Grössenunterschied ist einfach zu ausgeprägt. Zum Schluss sprach die Spielerfrau die Gerüchte indirekt an: «PS: Wir verstehen uns sehr gut.»

Anfangs August 2021:

Am 8. August berichtete die «Bild», dass bei den Hummels alles aus sei. Eine der grössten Boulevardzeitungen Europas beruft sich dabei auf Fussballerkreise. Demnach habe Mats Hummels schon länger eine Trennung in Betracht gezogen und habe die Ehe bereits 2020 beenden wollen. Dazu sei es aber nicht gekommen, da es Cathy gesundheitlich nicht gut gegangen sei.

Die dauerhafte Fernbeziehung soll nicht den Vorstellungen einer Familie des Fussballers entsprochen haben. Hinzu komme, dass Cathy beruflich sehr erfolgreich ist. Der damit verbundene Zeitaufwand sei Mats ein Dorn im Auge gewesen.

Als die Welt noch in Ordnund war: Cathy und Mats am Oktoberfest 2018. Bild: AP/dpa

Kommt es nun zum offiziellen #Mathxit?

Dazu gibt es bislang keinerlei Statement. Die Influencerin, die gerade in Kroatien weilt, äussert sich zu den erneuten Trennungsgerüchten mit keiner Silbe. Stattdessen postet sie weiter Bilder von sich. Darunter eines mit der Unterschrift: «Woran könnte ich gerade denken?» Ein Fan kommentiert: «Dass die Presse nervt».

Auf das Thema geht sie nicht ein. Stattdessen verkündete sie, dass sie in Zukunft auf ihrem Instagram-Account nur noch gendern will, um damit ein Zeichen gegen jegliche Art von Diskriminierung zu setzen.

Ein Nebenschauplatz wurde geboren. Es hagelte nur so von bösen Kommentaren wie «Deine Problem:innen möchte ich haben 😑😑😑».

Mitte August 2021:

Kurz darauf schaltet sich ausgerechnet Oliver Pocher ein, welcher die Gendersprache von Influencern erst kritisierte. Mit seiner Frau unterhält er sich in der neusten Folge des Podcasts «Die Pocher hier!» über die Trennungsgerüchte von Cathy und Mats Hummels.

«Sie sagt ja nie irgendwas Böses. Warum kriegt sie immer so viel Shit ab?» Amira Pocher über Cathy Hummels.

Oliver Pocher wunderte sich, warum sich die beiden öffentlich noch nicht zu den Gerüchten rund um das Liebesaus geäussert haben. Der Druck müsse jedoch sehr hoch sein. «Ich finde es immer sehr, sehr traurig, wenn eine Liebe auseinander geht. Gerade, wenn Kinder im Spiel sind», sagt seine Ehefrau, welche aber lieber auf das Thema Hassnachrichten eingehen wollte.

«Ich finde es aber auch echt schlimm von den Leuten, die da immer so viel Scheisse schreiben. Ich weiss auch nicht, was die Leute für ein Problem mit Cathy haben. Sie sagt ja nie irgendwas Böses. Warum kriegt sie immer so viel Shit ab?». Auch Pocher nimmt die erfolgreiche Influencerin in Schutz. «Cathy hat Mats kennengelernt, da war er noch irgendein Jugendspieler. Das muss man ihr hoch anerkennen, dass sie sich nicht ins gemachte Nest gesetzt hat.»

Gerüchte über eine neue Freundin

Gleichzeitig folgte auch schon der nächste Artikel der «Bild». Mats soll bereits eine neue Freundin haben, die viel jünger als Cathy sein soll. Der «Promiflash» soll schon ein erstes Indiz entdeckt haben. Die angeblich neue Freundin, eine 21-jährige Tischtennisspielerin, soll auf Cathys Instagram-Account einen Kommentar geherzt haben, bei dem es um die angebliche Trennung der Hummels geht.

Konkret geht es um den bereits oben beschriebenen Hochzeitspost. Darunter steht folgender Kommentar: «Die Ehe ist wohl durch. Ein sechs Jahre altes Foto posten und sich für das Kind bedanken... ».

Und wer soll diesen weniger netten Kommentar gelikt haben? Jap, genau, die neue von Mats. Inzwischen soll sie den Like-Button aber wieder rückgängig gemacht haben.

Und was tat Cathy, als die neuen Gerüchte um die neue Freundin aufgetaucht sind? Sie postete ein Bild im Badeanzug mit dem Satz: «Schönheit ist keine Frage des Alters!».

Und den Jägern der unbestätigten Gerüchte ist natürlich aufgefallen, dass Mats Hummels, der eigentlich so gut wie nie ein Bild seiner Frau likede, plötzlich genau dies tut.

Bloss ein weiteres Gerücht?

Noch haben sich weder Mats noch Cathy zu den neusten Gerüchten geäussert. Die Suche nach weiteren Indizien kann also weitergehen.