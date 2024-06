USA: Entwischter Esel lebt «glücklich und gesund» in Elchherde

Der Wanderer Max Fennell hat den ausgebüxten Esel entdeckt und ein Video von ihm auf Instagram gepostet. bild: screenshot instagram @maxfennell

Entwischter Esel lebt seit Jahren «glücklich und gesund» in Elchherde

Mehr «Leben»

Ein Esel, der seinen Besitzern vor fünf Jahren in Kalifornien entwischt war, wurde bei einer Herde wilder Elche gefunden, wo er offenbar sein «bestes Leben» lebt.

Terrie und Dave Drewry aus Auburn sind überzeugt, dass es sich bei dem Tier, das Anfang Juni von einem Wanderer gefilmt wurde, um ihr Haustier «Diesel» handelt.

Das Ehepaar ist erleichtert, dass das Tier in Sicherheit ist, und hat beschlossen, es als «wildes Eselchen» bei einer neuen Familie leben zu lassen.

Diesel war während eines Wanderausflugs mit Herrn Drewry in der Nähe von Clear Lake, Kalifornien, im Jahr 2019 erschrocken und weggelaufen.

Die wochenlange Suche von Freiwilligen blieb erfolglos, und ein paar Monate später wurde er zum letzten Mal von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

«Wir haben schließlich irgendwie aufgegeben», sagt Frau Drewry gegenüber dem US-amerikanischen Newssebder CBS. «Es gab einfach keine Spur von ihm.»

Esel soll mit Elchherde bleiben

Dann entdeckte der Wanderer Max Fennell die Herde Anfang dieses Monats und beschrieb den Esel als «glücklich und gesund» und postete seinen Film in den sozialen Medien.

«Es war unglaublich. Es war wie, oh mein Gott. Endlich haben wir ihn gesehen. Endlich wissen wir, dass es ihm gut geht. Er lebt sein bestes Leben. Er ist glücklich. Er ist gesund, und es war einfach eine Erleichterung», sagt Frau Drewry.

Die Elchherde befindet sich nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Diesel zuerst vermisst wurde, und in einem Gebiet, in dem es keine wilden Esel gibt.

«Es sind zwei völlig unterschiedliche Tiere, aber sie lernen, miteinander auszukommen und eine Familie zu sein», so Frau Drewry.

Die Drewrys haben seit Diesels Verschwinden neue Esel adoptiert und haben nicht vor, zu versuchen, ihr vermisstes Tier einzufangen.

«Ihn zu fangen, wäre nahezu unmöglich», sagte Frau Drewry. «Er ist jetzt wirklich ein wilder Esel. Er ist da draußen und macht, was er will.»