«Sing meinen Song»: Wieso Rocker Marc Storace AC/DC einen Korb gab



Gastgeber Seven bezeichnet ihn als Legende, Ritschi sogar als einzigen Star auf dem Sofa: die Schweizer Rocklegende Marc Storace. Als der gebürtige Malteser 1979 zur Schweizer Rock-Band Krokus dazustiess, war Seven gerade mal ein Jahr alt, Francine Jordi zwei und Ritschi frisch geboren – Steff la Cheffe, Stefanie Heinzmann und Loco Escrito waren noch nicht einmal auf der Welt.

Und jetzt sind alle vereint auf dem «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert»-Sofa. Die fünfte Folge ist eine Zeitreise zurück zu männlichen Dauerwellen, verrückten Bühnenoutfits und interessanten Geschichten aus über 60 Jahren Musiker-Leben.

Video: extern / rest

Marc Storace erzählt unter anderem, wie er beinahe Leadsänger von AC/DC wurde: «Ich wurde auf die Seite genommen und mir wurde gesagt, dass AC/DC einen neuen Leadsänger sucht. Damals war ich nicht wirklich AC/DC Fan, ich hatte ihren Erfolg auch nicht so mitbekommen, ich war in meiner eigenen Welt und wollte meiner Band auch loyal bleiben. Ich bereue die Entscheidung bis heute nicht.»

Bild: pd

Übrigens: Mit Krokus feierte Marc Storace die grössten Internationalen Erfolge einer Schweizer Hard Rock Band, speziell in Amerika, wo die Band 7 Jahren lang auf Tour waren und in Festivals bis vor 80,000 Fans auftraten. Sie erhielten sogar die Ehrenbürgerschaft des Bundesstaates Tennessee.Bis heute hat Marc mit KROKUS 13 Studio-, 3 Live- und 3 Best-Of-Alben veröffentlicht und über 15 Millionen Tonträger verkauft.

Korkus mit «Hoodoo Woman»: Video: YouTube/KrokusVEVO

Den emotionalen Höhepunkt des Abends liefert Stefanie Heinzmann mit ihrer Version von «You Can't Stop The Rainfall» – ein Song, den Marc Storace für seine Frau geschrieben hat: «Stefanies feinfühlige und emotionale Art hat mich am meisten berührt. Wegen ihr hatte ich sogar nasse Augen», freut sich Marc Storace. Die ganze Sendung

gibt’s heute Freitagabend auf TV24 um 20.15 Uhr. (pd)



