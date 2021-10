Käse trinken und Wein essen – was wir tun wollen, wenn wir pensioniert sind

«Auf mich wird wohl eines Tages die Beschreibung ‹Dreamy Old Cat Lady› zutreffen. Ich will chillen, lesen und Katzen streicheln.



Ich will, völlig langweilig, in einem verwunschenen, lichtdurchfluteten Haus ab vom Schuss leben, das mit Pflanzen und massiven Holzmöbeln gefüllt ist.



Es hat eine Bibliothek mit Tee-Ecken, es riecht nach frischen Keksen und überall laufen Büsis und Hunde herum. Und ich will einen stabilen Gelände-Wagen. Ich fahre nämlich gerne Auto.»

Vanessa Hann