Emma Amour

Liebst du jetzt Chantal, Suff-SMS-Sandro?

Nach einem Date, bei dem ich SSMSS mit Kartoffeln gesehen habe, bin ich ja leicht verschossen in den Guten. Eigentlich cool, wenn da nicht diese olle «Schontalllll» wäre.

Ich sage ja immer sehr laut, dass ich NICHT in Suff-SMS-Sandro und er NICHT in mich verliebt ist. Das ist grundsätzlich auch meistens wahr.

Was aber auch wahr ist, ist, dass wir in den letzten rund 13 Jahren schon oft ineinander verliebt waren. Dummerweise nie gleichzeitig. Er oft in mich, wenn ich einen Freund hatte. Haha. Klassiker. Weiss er, weiss ich, wissen wir alle.

Und ich, ich war immer dann in ihn verliebt, wenn er tolle Sachen gemacht hat. Suff-SMS-Sandro macht viele tolle Dinge. Er hat …