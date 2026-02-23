EU-Parlament stoppt Zolldeal mit USA vorerst – Trump droht

Bernd Lange, der Vorsitzender des Handelsausschusses, im April 2025. Bild: keystone

EU-Parlament stoppt Zolldeal mit USA formell – Trump droht

Das Europäische Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. Hintergrund sind die neu von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), mitteilte.

«Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element», sagte Lange im Ausschuss. Auf zurzeit geltende Zölle hat die Entscheidung rechtlich keine Auswirkungen.

Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik hatte Trump am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Trump hatten sich im vergangenen Sommer darauf verständigt, dass für die meisten EU-Importe in die USA ein maximaler Zoll nicht überschritten werden soll. Das daraufhin mit den USA ausgearbeitete rechtlich bindende Abkommen muss noch vom EU-Parlament angenommen werden.

Trump droht auf Truth Social

Währenddessen droht Donald Trump, ohne aber konkret zu werden, in den sozialen Medien. Auf Truth Social schreibt er:

«Jedes Land, das mit der lächerlichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ‹Spiele spielen› will, insbesondere diejenigen, die die USA seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ‹ausgenommen› haben, wird mit einem viel höheren Zollsatz konfrontiert werden als dem, dem sie kürzlich zugestimmt haben.» Donald Trump

(ome/sda)