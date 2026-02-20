Diese neue Funktion will WhatsApp bald einführen

Beim Messenger-Dienst WhatsApp steht ein neues Feature an. Die neue Funktion soll Nutzern Nachrichten senden, um sie an ungelesene Nachrichten und Chats zu erinnern.

Dies berichtet das Portal «WhatsApp Beta Info». Dort werden WhatsApp-Nutzer über die neuesten Features und Aktualisierungen des Messengerdienstes informiert.

Bei der neuen Funktion erhalten User in Zukunft eine Nachricht auf ihrem Home- oder Sperrbildschirm. Diese teilt ihnen mit, dass man noch eine ungelesene Nachricht eines Kontakts hat, und weist darauf hin, diese nicht zu vergessen und noch darauf zu antworten.

Bei der Benachrichtigung werden der Absender, die Nachricht und das Eingangsdatum, angezeigt. Bild: watson

Das Portal informiert User auch, dass man diese sogenannten «Reminder» in den Einstellungen der App deaktivieren kann.

Unter «Reminder» soll man die Erinnerungs-Nachrichten künftig aktivieren und deaktivieren können. Bild: screenshot / WABetaInfo

Die neue Funktion wird mit der WhatsApp-Beta-Version 2.24.25.29 ausgerollt. Ausgewählte WhatsApp-Beta-Nutzer werden die Funktion somit erhalten, bevor sie für alle Nutzer verfügbar sein wird.

Zu den WhatsApp-Beta-Nutzern gehören weltweit rund 10 000 Android-Nutzer. Auch auf Apple-Geräten wird die Funktion getestet. Wie viele WhatsApp-Beta-Nutzer ein IOS-Gerät besitzen, ist jedoch nicht bekannt.

Weitere neue Funktionen

Zwei weitere neue Funktionen, die WhatsApp bereits im November des vergangenen Jahres angekündigt hat, werden aktuell ebenfalls getestet.

Zum einen sollen Mediendaten, wie Bilder oder Dateien, durch eine neue Suchfunktion schneller gesucht und gefunden werden. Inhalte eines Chats oder Kontaktdaten sollen gefiltert werden, um die gesuchte Datei effizienter zu suchen.

Die andere Erneuerung soll es erlauben, mit Leuten zu chatten, die kein WhatsApp haben. Beide Funktionen werden aktuell von Beta-Nutzern getestet und sollen bald ausgerollt werden. (nib)