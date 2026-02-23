bedeckt
DE | FR
burger
Leben
Good-News

13 Szenen, die dir ein Lächeln (und Tränchen) ins Gesicht zaubern

Und hier gibt es einen Good Dump für mehr ❤❤❤!

Eine Extra-Portion Liebe ... JETZT!
23.02.2026, 04:4723.02.2026, 04:47
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Und wieder einmal gilt: Leute, wir brauchen mehr Good News, um den Mut und die Motivation nicht zu verlieren! Wir machen den Anfang – mit 13 Szenen, die dir ein Lächeln (aber möglicherweise auch ein paar Tränchen) ins Gesicht zaubern.

Good News
quelle: reddit

Mein Opa Glenn ist immer noch mit seinem Kindheitsfreund Bob befreundet. Sie haben sich als Kinder kennengelernt, sind ihr ganzes Leben lang eng befreundet geblieben, und dieses Wochenende schmeisst Glenn eine Party zum 100. Geburtstag von Bob.

Als Kinder kennengelernt. Mit 100 bringen sie sich immer noch gegenseitig zum Lachen. Lebensziel.

Good News: Win Dump
Bild: reddit

Mein Mitbewohner hat mir einen Abschlusskuchen gebacken, nachdem ich fast 6 Jahre gebraucht habe, um mein Studium abzuschliessen

«Der Bruder lässt sich durch seine Behinderung nicht davon abhalten, seiner Schwester zu helfen.»

Animiertes GIFGIF abspielen
quelle: reddit
Good News! Diese 12 Szenen machen dich ratzfatz glücklich

«Meine Mutter hat das von einer Schülerin erhalten.»

Good News: Win Dump
Bild: reddit

Sie verdienen eine 5-Sterne-Review, weil Sie die beste Lehrerin sind.

Good News: Win Dump
Bild: instagram

Ich bin so froh, dass ich einen Weg zu meinem Schuppen freigeschaufelt habe. Jetzt legen sie sich hin UND starren in mein Küchenfenster

Der ultimative Nachbarschaftstraum!

Oder sollen es doch lieber Eichhörnchen sein?

Good News: Win Dump
Bild: facebook

Stell dir vor, ein Eichhörnchen baut seinen Kobel an deinem Fenster, und du darfst dem Nachwuchs beim Schlafen und Aufwachsen zusehen

This kid brought flowers to his favorite Home Depot employee on her birthday.
by u/Raj_Valiant3011 in HumansBeingBros

Dieser Junge brachte seiner Lieblingsmitarbeiterin im Baumarkt an ihrem Geburtstag Blumen mit

Good News: Win Dump
Bild: instagram

Ich machte mir Sorgen, dass meine Grossmutter nach dem Tod meines Grossvaters allein sein würde und besorgte ihr einen Hund aus dem Tierheim. Sie nannte ihn Buddy, was der Spitzname meines Grossvaters war, als er ein Kind war. Die beiden scheinen sich ziemlich gut zu verstehen.

Diese zwei jungen Frauen, die sich einst als kleine Mädchen auf einer Kreuzfahrt anfreundeten, sich allerdings aus den Augen verloren und sich Jahre später über einen Twitter-Aufruf wiederfanden:

Good News: Win Dump
Bild: facebook

Good News für schön
Bild: instagram

Diese Mutter verlor während ihres Kampfes gegen einen Gehirntumor ihre Haare, also rasierte ihr Sohn sich die Haare ab, um ihr eine Perücke zu machen

Die ganze Geschichte gibt's hier zum Nachlesen [today, Englisch].

Opa hat's einfach immer noch drauf (wir hoffen, das rechts ist Oma.)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Good News: Win Dump
Bild: reddit

Irgendwo auf Google Earth ist es noch 2012. Mein Opa ist immer noch am Leben und bringt mir Softball-Spielen bei

Und das, als kleine Erinnerung für alle:

Good news im Win dump
Bild: via boredpanda

Sei freundlich. Auch wenn niemand zusieht.

Hast du auch einen schönen Input? Es darf auch eine persönliche Geschichte sein, wenn du die mit uns teilen magst.

Mehr Gutes:

Diese 18 Bilder und ihre Geschichten machen dich sofort glücklich 🥺😪
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut
1 / 20
Bilder beweisen: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut

«Feuerwehrleute in Arizona löschen ein Feuer in Mexiko.» Von Reddit-User stepside79
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Menschen «schöntrinken»: Studie deckt Mythos auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Ihr härtester Kampf: Wie ukrainische Veteranen neuen Mut schöpfen
Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs steigt die Zahl der ukrainischen Soldaten, die vor der schwierigen Aufgabe stehen, den Weg zurück in den «Alltag» zu finden. Eine Geschichte, die Mut macht.
Die Zahl der Kriegsveteranen ist in der Ukraine bereits nach der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbas ab 2014 laufend gestiegen. Mit Beginn des russischen Grossangriffes vor vier Jahren stieg sie sprunghaft an. Gemäss Zahlen von September 2025 waren 1,3 Millionen Ukrainer offiziell als Veteranen gemeldet.
Zur Story