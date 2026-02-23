Und hier gibt es einen Good Dump für mehr ❤❤❤!

Eine Extra-Portion Liebe ... JETZT!

Madeleine Sigrist

Und wieder einmal gilt: Leute, wir brauchen mehr Good News, um den Mut und die Motivation nicht zu verlieren! Wir machen den Anfang – mit 13 Szenen, die dir ein Lächeln (aber möglicherweise auch ein paar Tränchen) ins Gesicht zaubern.

Mein Opa Glenn ist immer noch mit seinem Kindheitsfreund Bob befreundet. Sie haben sich als Kinder kennengelernt, sind ihr ganzes Leben lang eng befreundet geblieben, und dieses Wochenende schmeisst Glenn eine Party zum 100. Geburtstag von Bob.



Als Kinder kennengelernt. Mit 100 bringen sie sich immer noch gegenseitig zum Lachen. Lebensziel.

Mein Mitbewohner hat mir einen Abschlusskuchen gebacken, nachdem ich fast 6 Jahre gebraucht habe, um mein Studium abzuschliessen

«Der Bruder lässt sich durch seine Behinderung nicht davon abhalten, seiner Schwester zu helfen.»

«Meine Mutter hat das von einer Schülerin erhalten.»

Sie verdienen eine 5-Sterne-Review, weil Sie die beste Lehrerin sind.

Ich bin so froh, dass ich einen Weg zu meinem Schuppen freigeschaufelt habe. Jetzt legen sie sich hin UND starren in mein Küchenfenster

Der ultimative Nachbarschaftstraum!

Oder sollen es doch lieber Eichhörnchen sein?

Stell dir vor, ein Eichhörnchen baut seinen Kobel an deinem Fenster, und du darfst dem Nachwuchs beim Schlafen und Aufwachsen zusehen

Dieser Junge brachte seiner Lieblingsmitarbeiterin im Baumarkt an ihrem Geburtstag Blumen mit

Ich machte mir Sorgen, dass meine Grossmutter nach dem Tod meines Grossvaters allein sein würde und besorgte ihr einen Hund aus dem Tierheim. Sie nannte ihn Buddy, was der Spitzname meines Grossvaters war, als er ein Kind war. Die beiden scheinen sich ziemlich gut zu verstehen.

Diese zwei jungen Frauen, die sich einst als kleine Mädchen auf einer Kreuzfahrt anfreundeten, sich allerdings aus den Augen verloren und sich Jahre später über einen Twitter-Aufruf wiederfanden:

Diese Mutter verlor während ihres Kampfes gegen einen Gehirntumor ihre Haare, also rasierte ihr Sohn sich die Haare ab, um ihr eine Perücke zu machen

Die ganze Geschichte gibt's hier zum Nachlesen [today, Englisch].

Opa hat's einfach immer noch drauf (wir hoffen, das rechts ist Oma.)

Irgendwo auf Google Earth ist es noch 2012. Mein Opa ist immer noch am Leben und bringt mir Softball-Spielen bei

Und das, als kleine Erinnerung für alle:

Sei freundlich. Auch wenn niemand zusieht.

Hast du auch einen schönen Input? Es darf auch eine persönliche Geschichte sein, wenn du die mit uns teilen magst.

