Diemit dem Schweizer Yanic Niederhäuser führen gegenkurz vor Schluss, verlieren das Heimspiel aber noch 109:111. Niederhäuser kommt auf sieben Punkte. Am Ende wäre Yanic Konan Niederhäuser fast noch zum Matchwinner geworden. Acht Sekunden vor Schluss blockte der Rookie der L.A. Clippers einen Wurf von Orlandos Topskorer Desmond Bane (36 Punkte). Bennedict Mathurin lief daraufhin über das Spielfeld, setzte seinen Dreipunkte-Wurf zum Sieg aber mit auslaufender Uhr daneben.Die Clippers belegen im Westen bei 25 noch ausstehenden Spielen Platz 10 - der letzte Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Zur direkten Playoff-Qualifikation (Platz 6) fehlen dem Team aus Los Angeles derzeit acht Siege. (riz/sda)