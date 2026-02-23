Die Schweizer Fadri Janutin und Sandro Zurbrügg feierten beim Europacup-Riesenslalom in Norefjell einen Doppelsieg. Der 26-jährige Janutin hatte das Klassement schon nach dem ersten Lauf angeführt. Zurbrügg fuhr im zweiten Lauf vom 10. Platz nach vorne. Janutin feierte seinen zweiten Saisonsieg nach dem Erfolg in Turnau (AUT) am 21. Januar. Auch Zurbrügg feierte diese Saison schon zwei Siege im Riesenslalom-Europacup. (riz/sda)
Sport-News
Advocaat verlässt WM-Teilnehmer Curaçao +++ Schweizer Doppelsieg im Europacup
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schweizer Doppelsieg in Norwegen
Advocaat nimmt in Curaçao den Hut
Vier Monate vor der ersten WM-Teilnahme muss der Karibik-Staat Curaçao den Trainer wechseln. Dick Advocaat erklärt aus persönlichen Gründen den Rücktritt.
Acvocaat (78), der Curaçao völlig überraschend an die WM geführt hat, zieht sich wegen der Krankheit seiner Tochter zurück. Advocaat wird ab sofort ersetzt durch seinen niederländischen Landsmann Fred Rutten (63), einst Trainer auf Schalke.
Curaçao tritt im März unter den neuen Nationalcoach an einem Turnier in Australien gegen Australien und China an. An der WM trifft Curaçao in den USA in der Gruppe F auf Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador. (nih/sda)
Ambri drei Wochen ohne Diego Kostner
Der HC Ambri-Piotta teilt mit, dass sich Center Diego Kostner (33), der mit Italiens Nationalteam das Olympia-Turnier bestritt, an den Winterspielen in der Partie gegen Finnland eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. Kostner kann die nächsten drei Wochen nicht auf Eis trainieren. (riz/sda)
YB und Servette im Cupfinal der Frauen
Am Wochenende kamen die Halbfinals im Schweizer Cup zur Austragung. Am Samstag setzten sich die YB-Frauen im Wankdorf vor 2200 Zuschauern (unter ihnen Nationaltrainer Rafel Navarro) mit 2:1 n.V. gegen den letztjährigen Finalisten Basel durch. Für die Entscheidung zugunsten der Meisterinnen aus Bern sorgte die eingewechselte Audrey Remy in der 109. Minute. Am Sonntag musste mit dem FC Zürich der Titelverteidiger die Segel streichen. Vor Heimpublikum unterlag er dem souveränen Meisterschaftsleader Servette mit 2:3. Die Gäste führten bereits nach 28 Minuten mit 3:0, mussten am Ende aber dennoch um den Einzug in den Final zittern. Dieser findet am 29. März in Winterthur statt. (nih/sda)
Clippers geben den Sieg aus der Hand
Die Los Angeles Clippers mit dem Schweizer Yanic Niederhäuser führen gegen Orlando Magic kurz vor Schluss 105:101, verlieren das Heimspiel aber noch 109:111. Niederhäuser kommt auf sieben Punkte. Am Ende wäre Yanic Konan Niederhäuser fast noch zum Matchwinner geworden. Acht Sekunden vor Schluss blockte der Rookie der L.A. Clippers einen Wurf von Orlandos Topskorer Desmond Bane (36 Punkte). Bennedict Mathurin lief daraufhin über das Spielfeld, setzte seinen Dreipunkte-Wurf zum Sieg aber mit auslaufender Uhr daneben.
Die Clippers belegen im Westen bei 25 noch ausstehenden Spielen Platz 10 - der letzte Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Play-In berechtigt. Zur direkten Playoff-Qualifikation (Platz 6) fehlen dem Team aus Los Angeles derzeit acht Siege. (riz/sda)
Starke Leistungen von Ditaji Kambundji und Annik Kälin
Die Bernerin Ditaji Kambundji egalisierte beim Hallenmeeting in Torun (Polen) im Final über 60 m Hürden in 7,78 Sekunden die europäische Saisonbestzeit der Polin Pia Skrzyszowska und musste sich einzig Devynne Charlton von den Bahamas geschlagen geben. Diese erzielte mit 7,77 Sekunden eine Jahresweltbestzeit.
Auch Annik Kälin klassierte sich bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison mit 6,71 m im Weitsprung auf dem 2. Platz. Zur Limite für die Hallen-WM, die vom 20. bis 22. März ebenfalls in Torun stattfindet, fehlten der Bündnerin vier Hundertstel. (abu/sda)
Jan Christen Zweiter auf der letzten Etappe
Jan Christen klassierte sich in der fünften und letzten Etappe der Andalusien-Rundfahrt im 2. Rang. Der 21-jährige Aargauer vom Team UAE Emirates verlor zehn Sekunden auf den Briten Tom Pidcock, der einen Kilometer vor dem Gipfel des Alto de la Primera Cruz – fünf Kilometer vor dem Ziel – den entscheidenden Angriff lancierte. In der Gesamtwertung belegte Christen 44 Sekunden hinter dem spanischen Sieger Ivan Romeo den 4. Platz. (abu/sda/afp)
Vaduz gewinnt in der Nachspielzeit
Der FC Vaduz profitiert vom Remis des Konkurrenten Aarau und baut seinen Vorsprung an der Spitze der Challenge League in der 23. Runde auf fünf Punkte aus.
In der 94. Minute sicherte Nicolas Hasler den 1:0-Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax mit einem verwandelten Penalty. Dem entscheidenden Schiedsrichterpfiff war ein Foul an Stephan Seiler vorangegangen. (abu/sda)
Rockets verlieren nach deutlicher Führung
Clint Capela verliert mit den Houston Rockets gegen die New York Knicks 106:108. Die Rockets waren mit einem Vorsprung von 16 Punkten ins vierte Viertel gegangen, ehe die Knicks ihre Aufholjagd starteten und schliesslich den Sieg holten.
Karl-Anthony Towns steuerte zum Erfolg 25 Punkte bei, auf Seiten von Houston war Kevin Durant mit 30 Zählern der Topskorer. Capela wurde für rund elf Minuten eingesetzt, er erzielte vier Punkte, es gelang ihm ein Rebound. (ram/sda)
Alcaraz mit Machtdemonstration
Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Nach den Australian Open gewann der 22-jährige Spanier auch das ATP-500-Turnier in Doha. Im Final liess er dem Franzosen Arthur Fils (ATP 40) keine Chance und siegte 6:2, 6:1.
Alcaraz brachte 82 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und gab bei eigenem Service nur fünf Punkte ab. Nach 52 Minuten verwertete er den ersten Matchball. Insgesamt stemmte er zum 26. Mal auf der ATP Tour den Pokal in die Höhe. (abu/sda)
Die YB-Frauen schlagen Basel und stehen im Cupfinal
Die YB-Frauen stehen als erster Finalist im Schweizer Cup fest. Die Schweizer Meisterinnen setzten sich daheim im Wankdorf gegen den FC Basel mit 2:1 nach Verlängerung durch und treffen im Final am 29. März in Winterthur entweder auf den FC Zürich oder Servette Chênois.
Coumba Sow brachte die Baslerinnen in der 17. Minute in Führung, doch YB hatte die Antwort noch vor der Pause parat. Die Deutsche Lisa Josten traf zum 1:1. Für die Entscheidung sorgte die eingewechselte Audrey Remy, die nach einem Pfostenschuss von Maja Jelcic für den Abpraller zur Stelle war. (abu/sda)
