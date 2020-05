Not gegen Elend: Schalke 04 – Werder Bremen im Liveticker der Bundesliga

16 Tweets, die zeigen, dass die Lage in den USA zunehmend ausser Kontrolle gerät

Auch in der Nacht auf Samstag fanden in den USA Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus statt. Nach dem Tod von George Floyd haben sich die Proteste von Minnesota aus über das ganze Land verteilt. Dabei kam ein 19-Jähriger in Detroit ums Leben. Ein Verdächtiger eröffnete aus einem Auto Feuer auf die Demonstranten.

Vielerorts wurde friedlich demonstriert. Doch zahlreiche Videos, die in den letzten Stunden gemacht wurden, zeigen, dass die Lage immer mehr eskaliert.

Die Lage ist …