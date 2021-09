Aufsteiger Ajoie gewinnt bei Meister Zug! – Bieler Wende nach SCB-Blitzstart

Biel ist weiter nicht zu stoppen. Trotz eines frühen 0:2-Rückstands feiern die Seeländer in Bern den achten Sieg im achten Spiel. Die Bieler liegen nun vier Punkte vor Titelverteidiger Zug, das gegen Aufsteiger Ajoie floppte.

Der EHC Biel verlängert seine Siegesserie. Die Bieler gewinnen in Bern mit 4:3 nach Verlängerung auch das achte Meisterschaftsspiel der Saison. Das Team von Antti Törmänen findet derzeit immer neue Wege zum Sieg. Schon in Rapperswil (6:4 nach 2:4) und daheim gegen Gottéron (4:3 nach Verlängerung nach 0:3 bis zehn Minuten vor Schluss) sahen die Seeländer wie Verlierer aus. Aber sie verlieren nicht.

Auch in Bern war es wieder so. Bis zur 49. Minute führte Bern mit 3:1. Der SCB schien endlich in …