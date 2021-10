Der SCB kann doch noch gewinnen – Siege für die Topteams ZSC und Zug

In Langnau lohnt sich der Matchbesuch derzeit nur für die Gäste. Im ersten Tessiner Derby in der neuen Valascia jubelt am Ende Lugano. Zug überholt den spielfreien Tabellenführer Biel, während der SC Bern den Siegeszug von Rappi stoppte und wieder einmal gewann.

Am Ende war es wie immer zuletzt im Tessiner Derby zwischen Ambri-Piotta und Lugano: Der HCL verliess das Eis im siebten Direktduell in Folge als Sieger. Diesmal brachte erst das Penaltyschiessen die Entscheidung. Während Mark Arcobello und Luca Fazzini für die Gäste reüssierten, liess sich Luganos Goalie Niklas Schlegel im Shootout nicht bezwingen.

Somit wurde Ambri für die Aufholjagd im letzten Drittel nicht belohnt; Daniele Grassi (43.) und Zaccheo Dotti (50.) glichen zum 3:3 aus. Dass die …