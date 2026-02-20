Der Glacier 3000 erhielt in sieben Tagen fast zwei Meter Neuschnee. Bild: Glacier 3000

Fast 2 Meter in 7 Tagen: Dieses Schweizer Skigebiet versinkt im Schnee

Es war lange ein niederschlagsarmer Winter. Aber in den letzten Tagen schüttete Frau Holle ihre Decke über der Schweiz kräftig aus. Auf dem Glacier 3000 sorgte dies für aussergewöhnlichen Schneefall – auch wegen seiner speziellen Lage.

Reto Fehr Folge mir

Das Skigebiet auf dem Glacier 3000 gilt als sehr schneesicher. Kein Wunder: Die Skilifte auf dem Tsanfleuron-Gletscher reichen bis 3000 Meter. In den vergangenen sieben Tagen sind im Skigebiet Glacier 3000 oberhalb von Les Diablerets über 184 cm Neuschnee gefallen.

In Kombination mit starkem Wind kam es zu massiven Schneeverfrachtungen und zur Bildung von bis zu vier Meter hohen Wechten, teilen die Betreiber heute mit. «So viel Neuschnee in wenigen Tagen, das ist schon aussergewöhnlich und kommt normalerweise nur alle paar Jahre vor», sagt Glacier-3000-CEO Bernhard Tschannen auf Anfrage.

Der Zugang zur Treppe zur Hängebrücke wird wieder ausgegraben. Bild: Glacier 3000

8,40 Meter Schnee seit November

Noch eindrücklicher wird die Menge, wenn man den summierten Schneefall seit Saisonstart im November anschaut: 8,40 Meter Schnee fielen seither. Im Februar 2024 schrieben die Betreiber von acht Metern summierten Schneefall, was damals «alle Rekorde brechen liess».

Tschannen sagt, dass bis zum Saisonende am 30. April auch schon über den gesamten Winter bis zu 17 Meter Schnee fiel. Ob dies in diesem Jahr auch wieder so wird, lässt sich nicht voraussagen.

Viel zu tun bei der Bergstation. Bild: Glacier 3000

Meist viel Schnee bei Wetter aus dem Westen

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betreibt mit der Messstation Tsanfleuron auf 2569 Metern über Meer im Gebiet eine Messstation. Diese weist aktuell (Freitagmorgen) eine Schneehöhe von 302 Zentimetern aus. Auch die Schneehöhen-Karte von watson zeigt, dass im Gebiet aktuell sehr viel Schnee liegt:

Schnee in der Schweiz Aktuelle Schneehöhe in cm 20 50 80 120 200 300 400 Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026 Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap

Dass es beim Glacier 3000 oft viel Niederschlag gibt, liegt an seiner Lage. «Das Wetter mit den Schneefällen der letzten Tage hatte Westeinfluss. So sind wir der erste hohe Berg von dieser Seite», erklärt Tschannen.

Der Blick auf die Hängebrücke auf 2971 Meter auf dem Scex Rouge. Bild: Glacier 3000

Skigebiet will am Weekend öffnen

Der viele Schnee bedeutet natürlich auch viel Arbeit. «Wenn es das Wetter zulässt, arbeiten wir heute intensiv im Skigebiet, damit wir dieses – wenn das Wetter hält – am Weekend wieder öffnen können», sagt Tschannen. Selbst die 2,5 Meter hohe Kabine des Skilifts Tsanfleuron wurde nämlich vollständig eingeschneit.

Die Kabine bei einem der Skilifte auf dem Gletscher ist praktisch vollständig eingeschneit. Bild: Glacier 3000

Aktuell ist der Glacier 3000 für Fussgänger offen, die Hängebrücke auf dem Scex Rouge ist zugänglich und er Sessellift bei der Bergstation in Betrieb. Die drei Skilifte auf dem Gletscher und der Winterwanderweg zum Quille de Diable sollen folgen.

Die Schneemassen werden geräumt. Für Fussgängerinnen und Fussgänger ist die Bergstation mit der Gondel zugänglich. Bild: Glacier 3000

Eine der steilsten präparierten Pisten der Welt vor Öffnung

Und auch weiter unten sorgt der Schneefall für Freude. Mit der Blackwall liegt eine der weltweit steilsten, präparierten Pisten im Skigebiet. Die drei Kilometer lange Abfahrt mit einem Gefälle von bis zu 46 Grad (104 Prozent), die über einen 265 Meter langen Tunnel vom Scex Rouge aus zugänglich ist, wird seit der Saison 2022/23 präpariert – wenn es die Verhältnisse zulassen. «Jetzt haben wir da genügend Schnee und bereiten die Piste vor. Der Tunneleingang, der fast drei Meter hoch ist, war praktisch eingeschneit», sagt Tschannen.

Beim Tunnel-Eingang zur Blackwall-Piste. Hier türmt sich der Schnee auf fast drei Meter. Bild: Glacier 3000

Erhöhte Wachsamkeit angesichts der Lawinengefahr

Seit rund zehn Tagen verharrt die Lawinengefahr im Gebiet auf Stufe 4 (gross). Entsprechend ist besondere Vorsicht geboten. Sébastien Giraldi, Leiter Pisten und Sicherheit bei Glacier 3000, appelliert an alle Gäste, sich ausschliesslich auf den geöffneten und gesicherten Pisten und Routen zu bewegen.

Türe auf bei der Bergstation zur Terrasse. Bild: Glacier 3000

Zur Gewährleistung der Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden wurden in den vergangenen Tagen gezielte präventive Lawinenauslösungen durchgeführt. Die Hänge oberhalb des Skigebiets wurden gesichert, um die Passstrasse am Col du Pillon zu schützen, nächtliche Einsätze der Pistenfahrzeuge zu ermöglichen und tagsüber einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.