Fast 2 Meter in 7 Tagen: Dieses Schweizer Skigebiet versinkt im Schnee
Das Skigebiet auf dem Glacier 3000 gilt als sehr schneesicher. Kein Wunder: Die Skilifte auf dem Tsanfleuron-Gletscher reichen bis 3000 Meter. In den vergangenen sieben Tagen sind im Skigebiet Glacier 3000 oberhalb von Les Diablerets über 184 cm Neuschnee gefallen.
In Kombination mit starkem Wind kam es zu massiven Schneeverfrachtungen und zur Bildung von bis zu vier Meter hohen Wechten, teilen die Betreiber heute mit. «So viel Neuschnee in wenigen Tagen, das ist schon aussergewöhnlich und kommt normalerweise nur alle paar Jahre vor», sagt Glacier-3000-CEO Bernhard Tschannen auf Anfrage.
8,40 Meter Schnee seit November
Noch eindrücklicher wird die Menge, wenn man den summierten Schneefall seit Saisonstart im November anschaut: 8,40 Meter Schnee fielen seither. Im Februar 2024 schrieben die Betreiber von acht Metern summierten Schneefall, was damals «alle Rekorde brechen liess».
Tschannen sagt, dass bis zum Saisonende am 30. April auch schon über den gesamten Winter bis zu 17 Meter Schnee fiel. Ob dies in diesem Jahr auch wieder so wird, lässt sich nicht voraussagen.
Meist viel Schnee bei Wetter aus dem Westen
Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betreibt mit der Messstation Tsanfleuron auf 2569 Metern über Meer im Gebiet eine Messstation. Diese weist aktuell (Freitagmorgen) eine Schneehöhe von 302 Zentimetern aus. Auch die Schneehöhen-Karte von watson zeigt, dass im Gebiet aktuell sehr viel Schnee liegt:
Schnee in der Schweiz
Aktuelle Schneehöhe in cm
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2026
Grafik: watson • Quelle: WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF, OpenStreetMap
Dass es beim Glacier 3000 oft viel Niederschlag gibt, liegt an seiner Lage. «Das Wetter mit den Schneefällen der letzten Tage hatte Westeinfluss. So sind wir der erste hohe Berg von dieser Seite», erklärt Tschannen.
Skigebiet will am Weekend öffnen
Der viele Schnee bedeutet natürlich auch viel Arbeit. «Wenn es das Wetter zulässt, arbeiten wir heute intensiv im Skigebiet, damit wir dieses – wenn das Wetter hält – am Weekend wieder öffnen können», sagt Tschannen. Selbst die 2,5 Meter hohe Kabine des Skilifts Tsanfleuron wurde nämlich vollständig eingeschneit.
Aktuell ist der Glacier 3000 für Fussgänger offen, die Hängebrücke auf dem Scex Rouge ist zugänglich und er Sessellift bei der Bergstation in Betrieb. Die drei Skilifte auf dem Gletscher und der Winterwanderweg zum Quille de Diable sollen folgen.
Eine der steilsten präparierten Pisten der Welt vor Öffnung
Und auch weiter unten sorgt der Schneefall für Freude. Mit der Blackwall liegt eine der weltweit steilsten, präparierten Pisten im Skigebiet. Die drei Kilometer lange Abfahrt mit einem Gefälle von bis zu 46 Grad (104 Prozent), die über einen 265 Meter langen Tunnel vom Scex Rouge aus zugänglich ist, wird seit der Saison 2022/23 präpariert – wenn es die Verhältnisse zulassen. «Jetzt haben wir da genügend Schnee und bereiten die Piste vor. Der Tunneleingang, der fast drei Meter hoch ist, war praktisch eingeschneit», sagt Tschannen.
Erhöhte Wachsamkeit angesichts der Lawinengefahr
Seit rund zehn Tagen verharrt die Lawinengefahr im Gebiet auf Stufe 4 (gross). Entsprechend ist besondere Vorsicht geboten. Sébastien Giraldi, Leiter Pisten und Sicherheit bei Glacier 3000, appelliert an alle Gäste, sich ausschliesslich auf den geöffneten und gesicherten Pisten und Routen zu bewegen.
Zur Gewährleistung der Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden wurden in den vergangenen Tagen gezielte präventive Lawinenauslösungen durchgeführt. Die Hänge oberhalb des Skigebiets wurden gesichert, um die Passstrasse am Col du Pillon zu schützen, nächtliche Einsätze der Pistenfahrzeuge zu ermöglichen und tagsüber einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.