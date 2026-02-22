Das olympische Feuer im Friedensbogen von Mailand ist erloschen. Bild: keystone

Das olympische Feuer erlischt, die Spiele sind vorbei – Kälin erhält ihre Medaille

Die Olympischen Winterspiele von Italien sind beendet. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry lobt den Gastgeber und gibt ein Versprechen an die Athletinnen und Athleten.

Es seien «wahrhaft, wahrhaft magische» Spiele gewesen, sagte Coventry bei der Schlusszeremonie in der historischen Arena von Verona. Die Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe lobte die italienischen Gastgeber: «Ihr habt Winterspiele der neuen Art veranstaltet und einen neuen Standard für die Zukunft gesetzt.»

Coventry richtete ein Versprechen an die Sportlerinnen und Sportler: «Die Olympischen Spiele werden weiterhin ein Ort sein, an dem die Athleten die Welt durch den Sport inspirieren können: frei, sicher und stolz.» Für die 42-Jährige waren es die ersten Olympischen Spiele als IOC-Chefin.

Kälin erhält Medaille umgehängt

Die Schweizer Delegation an der Schlussfeier bestand hauptsächlich aus dem Eishockey-Nationalteam der Frauen, das Bronze gewann. Dieses hatte die Eröffnungsfeier verpasst, da Torhüterin Andrea Brändli am Norovirus erkrankt war und die Spielerinnen vorsichtshalber isoliert wurden.

Alina Müller trägt bei der Schlussfeier die Fahne ins Stadion. Bild: keystone

Auch die Fahnenträgerin kam aus diesem Team – Alina Müller. Die 27-jährige Stürmerin hatte die Schweiz im Spiel um Rang 3 gegen Schweden in der Verlängerung zum Sieg geschossen. «Sie ist eine unglaubliche Athletin mit einer nationalen, aber auch internationalen Ausstrahlung», so Ralph Stöckli, Schweizer Delegationschef, gegenüber dem Schweizer Fernsehen. «Sie ist nicht nur eine Botschafterin für den Schweizer Sport, sondern explizit für das Frauen-Eishockey.»

Speziell in Erinnerung bleiben wird die Schlussfeier auch Nadja Kälin. Die 24-Jährige erhielt ihre Bronzemedaille umgehängt, die sie sich gleichentags über 50 km gesichert hatte. Sie ist die erste Schweizer Langläuferin überhaupt, die in einem Einzelrennen auf dem Olympia-Podest stand.

Kälin erhält in Verona ihre Medaille. Video: SRF

Die nächsten Winterspiele werden 2030 in den französischen Alpen stattfinden. 2028 ist Los Angeles Gastgeber der kommenden Sommerspiele. (abu/sda/dpa)