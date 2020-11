Gitarre auch als Perkussionsinstrument

Von Neu-Delhi nach Muri

Tarun Balani und seine Band reisten mit den Zuhörern im «Musig im Pflegidach» an andere Orte der Welt

Das Murianer Publikum ist ganz aus dem Häuschen. Schon nach wenigen Minuten schafften es, die noch anfangs unbekannten Gesichter einer Band, sie zu begeistern. Es handelt sich hierbei um Tarun Balani (Schlagzeug), Adam O`Farrill (Trompete), Sharik Hasan (Klavier), Olli Hirvonen ( Gitarre) und Tilman Oberbeck (Bass).

«Do we have time for another song?» (Haben wir noch Zeit für ein anderes Lied), fragte der gebürtige Inder Tarun Balani höflich. Die Antwort von Stephan Diethelm war ein klares: …