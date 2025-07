Automatische Vertragsverlängerung für Schwangere – YB lanciert Mutterschutz

YB hat Erfahrung mit Schwangerschaftsabsenzen in ihrem Team. Vergangene Saison brauchte Trainerin Imke Wübbenhorst ihr erstes Kind zur Welt und kehrte erst im Frühling kurz vor den Playoffs von ihrem 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub zurück .

Riola Xhemaili kickt die Frauennati in der Nachspielzeit ins Viertelfinal – und die Kommentatoren spüren sich nicht mehr

Ekstase in Genf: Die Schweiz qualifiziert sich dank eines Treffers in der 92. Minute gegen Finnland für die Viertelfinals.

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Plötzlich Gänsehaut: Die Nati trotzt allen Zweifeln



Die Schweiz schafft es an der Fussball-EM der Frauen im eigenen Land in die Viertelfinals. Auch wenn der Erfolg am seidenen Faden hing, ist er die Belohnung für ein Team, das seine Kritiker Lügen strafte.

Um 22.55 Uhr war es geschafft. Wurde das Stade de Genève zum Tollhaus und atmeten Hunderttausende vor dem Fernseher tief durch. Nach einem erkämpften 1:1 gegen Finnland zieht die Schweiz in die K.o.-Phase ein.