Eine Mischung aus Jazz und Rock

Zum vierzehnten Mal stand «Forq» auf der «Musig im Pflegidach» – Bühne. Das Instrumentalquartett schaffte es auch dieses Mal, dem Publikum die Sprache zu verschlagen, und das ganz ohne Worte. Gitarrist Chris Mcquee. Bassist Kevin Scott, Drummer Jason «JT» Thomas und Keyboarder Henry Hey überzeugten auch dieses Mal mit ihrem dynamischen Sound und ihrer Vorliebe für die Forschung von Klängen.

Kaltrina Ramoja

Welcome Back

Vor rund fünfzehn Jahren war «Forq» zum ersten Mal in Muri anzutreffen. Gründer und Keyboarder Henry Hey sieht «Musig im Pflegidach» schon als zweites Zuhause. Nach dem ersten Lied legte er eine kleine Pause ein und spricht zum Publikum. Mit einem warmherzigen Lächeln und einem «It’s great to be back», begrüsste er die Zuschauer. Das waren auch die einzigen, wenigen Worte an diesem Konzert. «Forq» ist dafür bekannt, ohne grossen Worte die Zuschauer umzuhauen.

Hinweis Die Autorin ist Schülerin an der Kanti Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Ein Konzert voller Überraschungen

Schon von der ersten Minute an hat die Band das Publikum ihn ihrem Bann. Mit Melodien, die geprägt werden von japanischen Computerspielen, bis hin zu Lieder, bei denen man Flammen vor Augen hatte, wurde das Publikum vollumfänglich verwöhnt. Mit einer Mischung zwischen Rock und Jazz war die Spannung bis zur letzten Minute im «Pflegidach» vorhanden.

«Forq ist immer für eine Überraschung gut. Die Lieder, die sie auf den Konzerten spielen, sind immer wieder anders. Jedes Lied bei jedem Konzert wirkt auf ihre eigene Art und Weise speziell und einzigartig. Das schätze ich an Forq sehr.» zuschauerin

Auch Lieder vom neuen Vinyl Album wurden gespielt, was dem Livekonzert an diesem Abend eine ganz spezielle Bedeutung gab.

Forq – «Starchy & Grout» @ «Musig im Pflegidach» Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Live Vinyl Album exklusiv aus Muri

Zum überhaupt ersten Mal nahm «Forq» ein Vinyl Album auf und das ausgerechnet für NEWVELLE.MURI aus Muri. Das Album ist eines von insgesamt sechs Alben, die allesamt im Pflegidach aufgenommen wurden und in einer Box kommen.

Nebst dem Album von «Forq» – die passend «Aargau» benannt wurde – sind noch Aufnahmen von namhaften Artisten wie Gilad Hekselman, Nadje Noordhuis Quintet, Eric Harland, Marta Gómez & Andres Rotmistrovsky Duo sowie Gadi Lehavi in der Box vorhanden. Die komplette Box kann man auf der Webseite www.newvelle-records.com bestellen oder bei einem Besuch im «Musig im Pflegidach» vor Ort kaufen.

