GTO - Trio @ musig im pflegidach goes CASPAR, Muri

Das GTO-Trio in dreifacher Ausgabe

Aller guten Dinge sind drei. Daher sorgte das GTO-Trio auch gleich an drei Abenden, und zwar am 19., 20. und 21. Januar 2025, für ein unvergessliches Erlebnis. Ihre Konzerte fanden nicht wie gewohnt im Pflegidach Muri statt, sondern im Caspar-Wolf-Saal in Muri, welcher eine ausgezeichnete Akustik bietet. Die drei israelischen Musiker Gadi Lehavi (Piano), Tal Mashiach (Bass) und Ofri Nehemya (Drums) verwandelten den Saal in einen Raum voller energetischer Klänge.

melanie beer

Mehr «Musig im Pflegidach»

«Eine lebendige Konfiguration»

Mit diesen drei Worten wurde die Musik des Trios beschrieben. Die Erwartungen des Publikums waren, dass es ein wunderbares und einzigartiges Konzert geben soll, in welchem eine spannende Atmosphäre herrscht. Viele der Besucherinnen und Besucher waren schon 2023 beim Konzert des GTO-Trios in Muri mit dabei. «Positive Erinnerungen und super Musik» seien unter anderem die Gründe für das Wiedererscheinen der Leute. Die Vorfreude und Aufregung des Publikums spürte man im ganzen Raum.

Hinweis Die Autorin ist Schülerin an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihresDeutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte,die in die Note einfliessen.

Musikalische Reise der Gefühle

Durch das leise Erklingen von sanften Klaviertönen wurde der Sonntagabend eröffnet. Gleich zu Beginn hat das Trio durch die virtuosen Spielkünste der Musiker das Publikum in Trance versetzt. Ihre Musik hat einen eigenen Stil, da sie den Jazz mit Weltmusik, israelischer Folklore und amerikanischen Traditionen vermischt. Die polyphonen Klänge wirkten in einigen Momenten sehr schwebend und meditativ, in anderen Momenten waren sie wild und regten zum Tanzen an. Dadurch wurde eine Reise durch alle Gefühlszustände, von ruhig bis lebhaft, ermöglicht. Der Klangkörper, den sie ausbildeten, war unvorhersehbar. Künstlerische Spannungspausen, Improvisationen und die kreative Spielart der Instrumente, darunter das Zupfen der Klaviersaiten im Gehäuse, das Spielen der Basssaiten im Wirbelkasten oder das Klopfen auf die Instrumente, trugen dazu bei, dass durchgehend neue Klänge aufkeimten. Dass es dem Publikum gefallen hat, zeigte sich durch das Mitwippen bei den Liedern und die «Standing Ovation» am Schluss des Konzertes. «Das einzige Negative am Abend ist, dass ich meinen Zug verpasst habe. Ich nehme das aber gerne in Kauf», so die Worte eines Zuhörers.

GTO - Trio - «A Man Within Himself» @ musig im pflegidach goes CASPAR, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Drei Individuen, eine Leidenschaft

Die Spielfreude der drei Musiker war nicht zu übersehen. Sie selbst bewegten sich locker zu ihrer Musik mit und fühlten den Groove. Sie alle strahlten eine einzigartige Energie aus, welche sich zusammenschloss und auf das Publikum übertragen wurde. Beim Spielen kommunizierten sie nicht nur mit den Klängen, sondern auch mit intensiven Blickkontakten. Sie produzierten aus drei verschiedenen Instrumenten eine harmonische, klangliche Fülle. «When the members of a band are so close like family, then there is something really special that comes out of the music that is not common.» [Wenn die Mitglieder einer Band sich so nahe wie eine Familie sind, dann gibt es etwas wirklich Besonderes, das in der Musik zum Vorschein kommt, das nicht alltäglich ist.] So äussert sich Holly, die Frau von Gadi, zu ihrer Aussage, dass sie die Musik des GTO-Trios als «special» bezeichnen würde.

«Good Vibes»

«Die Töne scheinen eine Geschichte zu erzählen», so denken einige über die Musik des Trios. Die Musiker selbst sagten, dass sie keine spezifische Botschaft mit ihrer Musik überbringen wollen. «The beauty of music is that it has not a specific message because everybody will take it differently» [Das Schöne an der Musik ist, dass sie keine bestimmte Botschaft hat, weil jeder sie anders auffasst], so erklärt der Bassist Tal Mashiach. Ihr Ziel ist es vielmehr, «Good Vibes» zu verbreiten und ihre Energie zu teilen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich von der Realität loslösen können und einfach im Hier und Jetzt leben.

Muri, the «Second Home»

Der Pianist Gadi Lehavi beschreibt Muri als ein zweites Zuhause der Band. Das Trio tritt vor allem dort auf, wo sie persönliche Verbindungen haben. Gadi und Stephan Diethelm, der Organisator des Pflegidachs, sind sich schon seit längerer Zeit bekannt. Das GTO-Trio hat 2019 das erste Mal auf Anfrage von Stephan im Pflegidach Muri gespielt. Auf Grund der Freundschaft zwischen ihm und dem Trio finden sie immer wieder den Weg nach Muri zurück, so auch 2023 und jetzt 2025. Was ihnen besonders gefällt, ist, dass dauernd wieder bekannte Gesichter im Publikum auftauchen und sie von den Leuten freundlich empfangen werden. Daher ist es wie ein Nachhausekommen für die Band. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wann die «Rising Stars» der internationalen Jazz-Szene das nächste Mal in ihrem «Second Home» für ein unvergessliches Erlebnis sorgen werden.