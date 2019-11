Parmelin verteidigt bisherigen Kurs bei Pestizid-Initiativen

«Das ist eine Katastrophe» – Fisch-Forscher eröffnet Pestizid-Arena mit einem Hammer

In der Pestizid-Arena sagt ein Fisch-Forscher gleich zu Beginn, was Sache ist. Danach sehen auch alle mehr oder weniger Handlungsbedarf. Ausser FDP-Mann Feller, welcher von GLP-Moser vorgeführt wird.

Die Schweiz erlebte einen turbulenten Frühling. Klimastreik, Frauenstreik und das EU-Rahmenabkommen sorgten für viele hitzige Debatten an den Stammtischen und Politstuben des Landes.

Nun, in der Woche des kalendarischen Sommeranfangs, trat ein anderes Thema auf das politische Parkett, welches das Potential hat, in den kommenden Monaten ebenso viele Emotionen zu schüren. Die Rede ist von den Pestiziden und deren Einsatz in der hiesigen Landwirtschaft.

Zunächst berichtete 10 vor 10 darüber, dass …