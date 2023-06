Und jetzt wieder zurück zum Alltag

Das war «iischi Party»: Das Open Air Gampel in Bildern und Videos – eine schönere Kulisse für ein Festival sucht man in der Schweiz vergebens

Das Openair Gampel hat an seiner diesjährigen Ausgabe einen neuen Besucherrekord zu verzeichnen: 93'200 Musikfans pilgerten an den vergangenen vier Tagen ins Wallis, um «Die Fantastischen Vier»,« Scooter» oder «Mando Diao» zu sehen. Damit sei erstmals in der 29-jährigen Geschichte des Festivals die Grenze von 90'000 Zuschauern überschritten worden, teilte die Festivalleitung am Sonntag mit.

Kurz: Es war die Hölle los, was auch nicht weiter erstaunt, bei einem Headliner wie Marilyn Manson:

Bild: EPA/KEYSTONE

Das Yang zu diesem Yin verkörperte Platinblondschopf H. P. Baxxter, Frontmann von Scooter.

Nach dem Auftritt von Krokus als Abschluss-Act packen die Open-Air-Besucher allmählich wieder ihre siebentausend Sachen und verstreuen sich in der ganzen Schweiz.

Damit der Abschied nicht all zu schwer fällt, präsentiert watson: Eine Sammlung von Bildern, Videos und User-Meinungen, die in den letzten vier Tagen zum Thema Gampel im Web gelandet sind.

Lasset uns in schönen Erinnerungen schwelgen und uns auf's nächste Jahr freuen!

Video: Extrem-Böckligumpen am Open Air Gampel Video: YouTube/SRF 3

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Supercut: einige Highlights vom Gampel Video: YouTube/TheRkproduction