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Resilienz-Check: Wie gehst du mit Stress um?

Stress gehört irgendwie dazu, die Frage ist nur: Wie sehr eigentlich bei dir? Zwischen «ich chills maximal» und «warum habe ich gerade fünf Dinge gleichzeitig angefangen?» ist die Spanne ziemlich gross. Mit diesem Test findest du heraus, wo du gerade stehst.

Dein Tag fängt harmlos an. Der Wecker klingelt, du stehst auf und gehst erstmal ins Badezimmer, um dich ready für den Tag zu machen. Alles easy, alles unter Kontrolle.

Fünf Minuten später bist du in drei Chats gleichzeitig, hast nebenbei eine Mail offen, erinnerst dich an eine Aufgabe von gestern und fragst dich, wann du das letzte Mal beim Sport warst.

Kommt dir bekannt vor? Dann bist du hier genau richtig. Finde heraus, wie du mit solchen Situationen umgehst – und wie es gerade um dein Stresslevel steht.