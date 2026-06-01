Bild: Rhätische Bahn

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Der Bernina Express bekommt eine neue Klasse

Wenn sich der Bernina Express auf den Weg über den Alpenhauptkamm macht, wird die Reise selbst zum Erlebnis. Ab der Sommersaison 2026 ergänzt die neue Pullman Class das Angebot auf der weltberühmten UNESCO Welterbestrecke zwischen St. Moritz und Tirano um eine besondere Art des Reisens.

Die Fahrt in einem sorgfältig restaurierten Pullman-Wagen aus den 1930er-Jahren verbindet historische Reisekultur mit zeitgemässem Komfort, persönlicher Betreuung, Service an Bord und einem Mittagessen auf einem Weingut im Veltlin zu einem stilvollen Gesamterlebnis.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert und bezaubert der Bernina Express Menschen aus aller Welt. Die Strecke, auf der der legendäre Zug unterwegs ist, ist die höchstgelegene, ganzjährig betriebene Bahnverbindung über die Alpen und trägt seit 2008 das UNESCO Welterbelabel. Die neue Pullman Class versteht sich als eigenständige Reiseklasse innerhalb des Bernina Express. Maximal 32 Gäste reisen pro Strecke und erleben die Alpenüberquerung in ruhiger, stilvoller Atmosphäre und mit ausgewählten Zusatzleistungen, die das Reiseerlebnis prägen.

komfortable Sitze in der Pullman Class Bild: Rhätische Bahn

Kulinarik und Service im Reiseverlauf

Ein zentraler Bestandteil der Tagesfahrt ist das kulinarische und serviceorientierte Gesamtpaket der Pullman Class. Ein Concierge begleitet die Reise und steht den Gästen während der gesamten Fahrt persönlich zur Verfügung. Zusätzlich erhält jeder Gast einen Reiseführer, der über Höhepunkte der Strecke informiert. Unterwegs werden die Gäste direkt am Sitzplatz mit Getränken und kleinen Speisen verwöhnt. Nach der Ankunft in Tirano führt die Reise zum Weingut La Gatta im Veltlin, wo ein dreigängiges Mittagessen mit persönlicher Weinbegleitung sowie optional ein geführter Rundgang durch den Weinkeller auf dem Programm stehen, bevor es wieder zurück Richtung Engadin geht. Die Pullman Class verbindet Bahnreise, Service, UNESCO Welterbe und regionale Kulinarik zu einem durchgängigen Reiseerlebnis, das Genussreisende und Reisekultur-Interessierte gleichermassen anspricht.

Weingut La Gatta im Veltlin Bild: Rhätische Bahn

Augenblicke unterwegs

Auf Alp Grüm ist ein Fotohalt eingeplant. Von dort eröffnen sich einzigartige Ausblicke auf den Palügletscher und Richtung Süden ins Val Poschiavo. Zwischen Tirano und St. Moritz ergänzt ein offener Aussichtswagen die Reise und macht Landschaft und Baukunst der UNESCO-Welterbestrecke unmittelbar erlebbar. Der Zugang ist den Gästen Pullman Class vorbehalten.