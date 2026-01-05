Bild: iStockphoto

Rechnungen bezahlen, ohne den Überblick zu verlieren – mit eBill

Sicher, bequem und ohne Scannen: eBill ist die moderne Art, Rechnungen digital zu empfangen und zu bezahlen. Über 3.8 Millionen Menschen in der Schweiz nutzen eBill – gratis. Hier erfährst du, warum du das auch tun solltest.

Handyabo, Internet, Krankenkasse: Wie viele Rechnungen bezahlst du pro Monat? Fünf? Zehn? Und jedes Mal nervst du dich? Willkommen im Club.

Du vergisst Rechnungen im Mailpostfach? Oder du bekommst sie per Brief, zahlst einen Franken Porto – und tippst mühsam die Referenznummer ab? Rechnungen machen selten gute Laune, Rechnungen bezahlen noch viel weniger. Doch zumindest für Letzteres gibt es Abhilfe. Sie heisst: eBill.

Was ist eBill?

eBill ist die digitale Rechnung der Schweiz. Entwickelt wurde sie von SIX und den Schweizer Banken, um den Schweizer Zahlungsverkehr zu modernisieren. Das Ziel ist: effiziente und sichere Zahlungen. Für dich heisst das: eBill kostet nichts.

Aktiviert in drei Klicks: einloggen, aktivieren, hinzufügen

Und so funktioniert’s:

Klick eins: Einloggen ins Onlinebanking – am Handy oder am Laptop.

Einloggen ins Onlinebanking – am Handy oder am Laptop. Klick zwei: eBill aktivieren (meist unter «Zahlungen»).

eBill aktivieren (meist unter «Zahlungen»). Klick drei: Die Firmen auswählen, von denen du regelmässig Rechnungen bekommst: ÖV, Krankenkasse, Versicherung – oder Gemüseabo: einige Tausend Firmen stellen bereits Rechnungen per eBill.

Fun Fact: In einzelnen Kantonen kannst du sogar Steuern per eBill bezahlen. Und ja, auch Parkbussen.

Sobald du einen Rechnungssteller freigeschaltet hast, erhältst du dessen Rechnungen künftig direkt im Onlinebanking – papierlos, digital, praktisch.

Wichtig: Du entscheidest bei jeder Zahlung selbst, ob sie ausgeführt wird. Nichts wird automatisch abgebucht – ausser, du möchtest das so und richtest eine Dauerfreigabe ein.

Deine Vorteile mit eBill

Warum du auf eBill umsteigen solltest? Ganz einfach:

Bequem: Alle Rechnungen an einem Ort – kein Scannen, kein Papierkram, keine PDF-Suche in deiner Mailbox.

Alle Rechnungen an einem Ort – kein Scannen, kein Papierkram, keine PDF-Suche in deiner Mailbox. Kostenlos: eBill kostet dich nichts. Und du sparst Gebühren für Papierrechnungen oder Mahnungen – weil du Fristen selten verpasst.

eBill kostet dich nichts. Und du sparst Gebühren für Papierrechnungen oder Mahnungen – weil du Fristen selten verpasst. Sicher: Anzahl bekannter Betrugsfälle: Null.

Anzahl bekannter Betrugsfälle: Null. Übersichtlich: Jede Rechnung bleibt zwei Jahre lang gespeichert – praktisch für den Überblick (oder die Steuererklärung).

Kein Medienbruch

Bei eBill gibt es keinen «Medienbruch» – also keinen Übergang von Papier zu Digital. Das ist ein grosser Vorteil, denn genau dort passieren Fehler. eBill dagegen funktioniert ohne Umwege – sicher, direkt, effizient.

Damit ist eBill in der Schweiz die einzige Methode, um Rechnungen zu empfangen und bezahlen, bei der es keinen Medienbruch gibt.

Das war noch nicht alles

eBill bietet ausserdem einige praktische Zusatzfunktionen:

Rechnungssteller automatisch hinzufügen: Wenn du diese Funktion aktivierst, können dich Rechnungssteller finden, von denen du die Rechnung aktuell noch per Post oder Mail erhältst, und dir künftig die Rechnung direkt per eBill senden.

Wenn du diese Funktion aktivierst, können dich Rechnungssteller finden, von denen du die Rechnung aktuell noch per Post oder Mail erhältst, und dir künftig die Rechnung direkt per eBill senden. Dauerfreigabe: Wiederkehrende Rechnungen können automatisch bezahlt werden. Du bestimmst die Höchstbeträge und kannst bis zur Ausführung jederzeit Anpassungen vornehmen.

Wiederkehrende Rechnungen können automatisch bezahlt werden. Du bestimmst die Höchstbeträge und kannst bis zur Ausführung jederzeit Anpassungen vornehmen. Sharing-Funktion: Verwalte Rechnungen gemeinsam mit anderen Personen - etwa in einer WG oder Partnerschaft. Die Zugriffsrechte lassen sich flexibel anpassen.

Verwalte Rechnungen gemeinsam mit anderen Personen - etwa in einer WG oder Partnerschaft. Die Zugriffsrechte lassen sich flexibel anpassen. Ratenzahlung: Wenn ein Rechnungssteller Ratenzahlung anbietet, wird dies im eBill-Portal angezeigt. Du entscheidest, ob und wann du jede Rate freigibst.

Wenn ein Rechnungssteller Ratenzahlung anbietet, wird dies im eBill-Portal angezeigt. Du entscheidest, ob und wann du jede Rate freigibst. Spenden: Mit eBill Donations kannst du Spenden genauso einfach abwickeln wie Rechnungen – sicher, digital und mit wenigen Klicks.

Fazit: ein guter Deal.

eBill spart Zeit und Nerven, ist sicher und reduziert den Papierverbrauch, einfach zu aktivieren und kostenlos. Fair, oder?

PS: Du nutzt eine Digitalbank wie Neon, Yuh, Zak, Yapeal oder Alpian? Kein Problem – sie alle bieten eBill an.