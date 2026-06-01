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Welches Festival-Gadget ist das wichtigste Must-have?

Festivals bringen jedes Jahr dieselben kleinen Challenges mit sich. Gut, gibt’s Gadgets, die für kleine und grosse WOW-Momente sorgen. Peugeot sucht jetzt die cleversten Must-haves und verlost Tickets fürs Lake & Sound Festival.

Gadgets sind die heimlichen Main Character an jedem Festival: Ohne sie fehlt immer etwas Wichtiges. Die Powerbank bei 2 Prozent Akku. Der Mini-Ventilator mitten im Day Dance. Oder die Sonnencreme, die auf einmal als rare Ware gehandelt wird.

Und genau deshalb startet Peugeot jetzt die Suche nach dem ultimativen Festival-Gadget!

Welches Gadget sorgt für echte WOW-Erlebnisse?

Jetzt bist du gefragt: Reiche dein cleverstes Festival-Must-have ein! Also genau das Ding, das Festivals plötzlich deutlich besser macht. Egal ob praktisch, komplett random oder einfach überraschend genial.

Mit etwas Glück wartet dein nächster Festivaltag schon auf dich: Zu gewinnen gibtes 15 × 2 Samstagstickets für das Lake & Sound Festival in Rapperswil.

So kannst du mitmachen Welches Gadget rettet dir jedes Festival? Erzähle hier von deinem persönliches Must-have und warum du nie ohne unterwegs bist. Name des Gadgets Warum gehört es an jedes Festival? Vorname Nachname Email Wohnadresse Geburtsdatum Ich bin Volljährig Ja Der Preis kann nicht umgetauscht, übertragen oder ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden an Peugeot übermittelt. Die Teilnehmer*innen werden am per E-Mail kontaktiert. Der Preis besteht ausschliesslich aus den aufgeführten Komponenten. Andere Bestandteile und Aufwendungen (z.B. Transport) sind nicht im Preis enthalten. Teilnahme ab 18 Jahren. Abschicken

Mitmachen lohnt sich doppelt

Das coolste Must-have wird zusätzlich mit einer kuratierten Gadget-Box mit Peugeot-Merch für die perfekte Festival Experience belohnt.

Das Festival bringt vom 19. bis 21. Juni Good Vibes direkt an den Zürichsee: Zwei Bühnen, Day Dance, Streetfood und Live-Acts wie Parov Stelar, Lo & Leduc oder Marc Sway sorgen in Rapperswil für Sommerfeeling direkt am Wasser.