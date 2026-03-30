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Online Glückspiel in der Schweiz: 5 Dinge, die nur legale Casinos können

Seit sich der Online-Glücksspielmarkt im Jahr 2019 für legale Anbieter geöffnet hat, sollte es für Schweizer Spielerinnen und Spieler keinen Grund mehr geben, auf illegale Plattformen auszuweichen – und gute Gründe, es auch nicht zu tun: Wer dort spielt, ist auf sich allein gestellt. Legale Online-Casinos hingegen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Spielerinnen und Spieler aktiv zu schützen. Sie setzen dabei auf starke Gästebindung.

Wer online spielt, denkt meist ans Spielangebot, an die Bonusaktionen oder die Auszahlungsquoten. Was dabei oft untergeht: Der grösste Unterschied zwischen einem legalen und einem illegalen Online-Casino liegt nicht in der Höhe des Jackpots. Er liegt darin, wie das Wohl der Spielerinnen und Spieler gehandhabt wird.

Legale Schweizer Anbieter wie CASINEO stellen ihren Spielerinnen und Spielern konkrete Schutzinstrumente zur Verfügung, um sie in ihrer Eigenverantwortung zu unterstützen. Welche das sind und warum sie im Alltag einen Unterschied machen, erfährst du hier.

Einzahlungs- und Verlustlimits

Wer sein Budget von Anfang an selbst definiert, spielt anders. Legale Casinos bieten die Möglichkeit, Einzahlungs- und Verlustlimits direkt bei der Registrierung festzulegen. Das System greift automatisch, sobald die gesetzten Grenzen erreicht sind.

Auf nicht lizenzierten Plattformen sucht man solche Einstellungen oft vergebens oder sie sind so versteckt, dass man sie kaum findet.

Cool-Off-Phasen

Manchmal reicht es, einfach kurz rauszugehen. Mit einer Cool-Off-Phase lässt sich gezielt eine Auszeit aktivieren: für eine bestimmte Spielkategorie oder für alles gleichzeitig, von einer Stunde bis zu sechs Monaten. Während dieser Zeit sind die entsprechenden Spiele gesperrt, ohne dass man sich irgendwo erklären müsste.

Die Funktion ist unkompliziert, aber sie setzt voraus, dass ein Casino sie überhaupt anbietet.

Selbsteinschätzung

Hast du Bedenken oder bist du neugierig, wie du bei einem Selbsteinschätzungstest zu deinem Spielverhalten abschneidest? Der Test kann anonym oder direkt aus dem Spielerkonto genutzt werden, mit der Möglichkeit, ihn für eine spätere Verwendung zu speichern.

Die Regulierungshilfsmittel werden sorgfältig in Zusammenarbeit mit lokalen Fachstellen und Branchenspezialisten erarbeitet. Dabei werden aktuelle Erkenntnisse aus Forschung, Branche und regulatorischen Vorgaben berücksichtigt, um den Gästen jederzeit ein ausgezeichnetes Angebot sicherzustellen.

Persönliche Unterstützung

Nicht alles lässt sich mit einem Toggle-Schalter lösen. Über einen Rückruf-Service können sich Spielende direkt an geschulte Mitarbeitende wenden: für Fragen zu den Schutzfunktionen, aber auch wenn jemand das Gefühl hat, dass das Spielen zu viel Raum einnimmt. Bei Bedarf werden externe Beratungsstellen vermittelt, etwa die Spielsucht-Helpline oder die Dargebotene Hand.

Dass dieser Service überhaupt existiert, ist kein Zufall, sondern Teil der Sozialschutzkonzepte legaler Anbieter.

Freiwillige Spielsperre

Falls du feststellst, dass dir die vorangegangenen Massnahmen noch zu viel Spielraum lassen, steht als letzter Schritt eine freiwillige Spielsperre zur Verfügung. Diese gilt in der Schweiz und in Liechtenstein für das gesamte legale terrestrische und Online-Geldspielangebot und kann nur durch das Einsenden eines Aufhebungsantrags und dessen Prüfung aufgehoben werden.

Diese Massnahme unterstreicht den hohen Standard des Schweizer Marktes und schafft eine einheitliche, verbindliche Lösung zu deinem Schutz.

Fazit

Online-Casinos, die Spielerschutz ernst nehmen, schaffen ein Umfeld, in dem Unterhaltung und Verantwortung selbstverständlich zusammengehören. Legale Schweizer Anbieter wie CASINEO zeigen, dass Transparenz, Spielerschutz und ein positives Spielerlebnis keine Gegensätze sind.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das vor allem eines: sichere, bewusst gestaltete Unterhaltung mit einem guten Gefühl.