Der HC Davos, der die Viertelfinalserie gegen Zug mit 4:1 Siegen gewonnen hat, muss für den Rest der Saison ohne den Stürmer Valentin Nussbaumer auskommen. Der 25-jährige Jurassier zog sich am Samstag einen Innenbandriss im Knie zu, der eine Operation erfordert, wie die Bündner mitteilen.
Nussbaumer verzeichnete in der regulären Saison in 50 Partien 31 Skorerpunkte (11 Tore und 20 Assists). In den fünf Playoff-Begegnungen kamen ein Tor und zwei Assists hinzu. (ram/sda)
Nussbaumer verzeichnete in der regulären Saison in 50 Partien 31 Skorerpunkte (11 Tore und 20 Assists). In den fünf Playoff-Begegnungen kamen ein Tor und zwei Assists hinzu. (ram/sda)