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Krypto passt, egal wer du bist

Um Krypto zu handeln, muss man kein Nerd oder Investmentprofi mehr sein. Entdecke, welche Vorteile der Kryptohandel mit PostFinance bietet und wie einfach der Zugang für dich geworden ist.

Vom Nischenprodukt zur modernen Anlageform

Lange Zeit haftete dem Kryptomarkt das Image einer exklusiven Nische für Nerds und Investmentprofis an, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Krypto zu beschäftigen. Auch für Schweizer Finanzinstitute wirkten Kryptos lange wie ein komplexes, kaum greifbares Feld. Doch dieses Bild ist obsolet. Krypto ist kein Nischenprodukt mehr, sondern eine moderne Anlageklasse, die zunehmend an Bedeutung gewinnt – sowohl für private Anlegerinnen und Anleger als auch für etablierte Finanzinstitute.

PostFinance agiert hier als Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem digitalen Anlagezeitalter. Seit 2024 ermöglicht PostFinance den Kauf, Verkauf sowie die sichere Verwahrung von Kryptowährungen direkt über das E-Finance und die PostFinance App. So können Kundinnen und Kunden in gewohnter Umgebung einfach und intuitiv Kryptos handeln.

Krypto muss nicht kompliziert sein

Die Technologie hinter Kryptowährungen bleibt zwar komplex, doch PostFinance gestaltet den Zugang dazu bewusst einfach und benutzerfreundlich. Durch die direkte Integration in das PostFinance-Universum ist der Einstieg in den Kryptohandel so vertraut wie der Handel einer Aktie oder eines Fonds. Konto und digitale Vermögenswerte sind in einer einzigen Applikation vereint – ohne zusätzliche Logins. Kund:innen brauchen weder IT-Kenntnisse noch Fachjargon oder Private Keys – nur ein Krypto-Portfolio bei PostFinance. Somit werden Hürden reduziert, Prozesse vereinfacht und der Zugang zum Kryptomarkt erleichtert.

Warum der regulierte Weg Sicherheit schafft

Während die Eigenverwahrung von Kryptos nach wie vor ein hohes Mass an technischem Know-how und Eigenverantwortung erfordert, bietet der Bankenweg eine geschützte Alternative. Bei der Abwicklung über PostFinance profitieren Anlegerinnen und Anleger von der Stabilität und Verlässlichkeit einer etablierten, FINMA-regulierten Schweizer Bank. Diese untersteht strengen Vorschriften und Sicherheitsstandards, was Anleger:innen Vertrauen und Sicherheit bietet.

Die Vorteile bei PostFinance:

Sichere Verwahrung: Die Bank übernimmt die komplexe Sicherheitsinfrastruktur, die sonst selbst aufgebaut werden müsste.

Effizienz: Kund:innen können Kryptos direkt im E-Finance und in der PostFinance App kaufen und verwalten. Überweisungen auf externe Krypto-Plattformen entfallen. Das spart Zeit, reduziert zusätzliche Gebühren, vereinfacht den Prozess und sorgt für einen besseren Überblick über das Portfolio.

Steuererklärung: Die Krypto-Bestände werden direkt im offiziellen Vermögensauszug von PostFinance ausgewiesen. Dadurch entfällt das mühsame Sammeln von Belegen verschiedener externer Börsen mit unterschiedlichen Formaten und Währungen. Das spart Aufwand und macht den Umgang mit digitalen Vermögenswerten alltagstauglicher.

Schutz im Konkursfall: Die digitalen Vermögenswerte der Kund:innen werden getrennt vom Vermögen der Bank aufbewahrt. Im Fall eines Konkurses gehören sie deshalb nicht zur Konkursmasse und bleiben geschützt. Bei vielen ausländischen Krypto-Börsen ist dieser Schutz nicht gewährleistet.

Finanzielle Teilhabe für jeden Anlagetyp

Der Einstieg in neue Anlageklassen ist oft die grösste Hürde. Deshalb ist der Zugang bewusst niederschwellig gestaltet. Bereits ab einem Betrag von 50 US-Dollar können Investitionen in digitale Währungen getätigt werden. Dies ermöglicht sowohl Einsteiger:innen erste Erfahrungen als auch erfahrenen Anleger:innen eine strategische Portfolioerweiterung.

Der Weg in die digitale Zukunft

Krypto hat sich von einer Nische zu einer anerkannten Anlageklasse entwickelt und ist heute zugänglicher als je zuvor. Wer den Aufwand und die Risiken der Eigenverwahrung vermeiden möchte, findet bei PostFinance eine vertraute und regulierte Umgebung. Dabei wird die Innovationskraft der Blockchain-Technologie mit der Verlässlichkeit einer Schweizer Bank kombiniert.

Die Finanzwelt von morgen ist digital, und benutzerfreundliche Schnittstellen wie bei PostFinance tragen dazu bei, dass dieser Zugang nicht länger einer kleinen Gruppe vorbehalten bleibt. Krypto passt, egal wer du bist.