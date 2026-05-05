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Dieses weltbekannte Sextoy bekommt seinen eigenen Kinofilm

Wer von euch hätt’s gewusst? hinter dem erfolgreichsten Sextoy der Welt versteckt sich eine herzergreifende Liebesgeschichte – und eine technische Revolution. Was den Womanizer so erfolgreich macht? Ein paar Ah(a)-Momente für euch.

Fanny und Tom sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet, als herauskommt, dass Fanny noch nie einen Orgasmus hatte. Den Ingenieur Tom lässt das nicht mehr los. Er will für seine Frau ein Gerät entwickeln, das über die klassischen Vibratoren in Phallusform hinaus geht. Denn seine Recherche zeigte vor allem eins: Die klitorale Stimulation wurde bisher sträflich vernachlässigt. Und das im Jahr 2014!

So fängt das Paar an, Prototypen zu entwickeln und zu testen, bis sie schliesslich den ersten Womanizer mit der berühmten Pleasure Air Technology entwickeln. Es wird das erfolgreichste Sextoy der Welt werden.

Der Kinofilm «Pour le Plaisir» erzählt diese aussergewöhnliche Geschichte mit viel Humor und Liebe. Eben ganz nach dem klassischen französischen Gute-Laune-Kino.

Von der Pumpe bis zum Höhepunkt

Die grosse Frage, die uns umtreibt: Was macht dieses Sextoy so erfolgreich?

Kein Witz! Der allererste Womanizer-Prototyp, von Michale und Brigitte, wie die beiden im echten Leben heissen, lief mit einer umgebauten Aquariumpumpe. Dieser Prototyp stimulierte die Klitoris mit sanften Luftimpulsen. Ein wahrer Ah(a)-Moment. Es war die Stunde der Erfindung der Pleasure Air Technology. Sie sollte die weibliche Lust revolutionieren.

Denn so wie Funny oder Brigitte ging es damals rund 30 Prozent der Frauen. Man darf also guten Gewissens sagen, der Womanizer hat den leidigen Orgasm Gap erheblich minimiert.

Die raffinierte Technologie hinter der ultimativen Lust

Die Pleasure-Air-Technology bewegt rhythmisch die Luft im Innern des Womanizers. Der Wechsel zwischen Unter- und Überdruck erzeugt pulsierende Luftdruckwellen, welche die Klitoris stimulieren, ohne sie zu berühren. Doch das wirklich Ah(a)-Erlebnis kommt von den Luftdruckimpulsen, welche die tieferliegenden Bereiche der Klitoris mitstimulieren können. Dadurch empfinden viele Frauen ein umfassenderes Lustgefühl. Dank den wechselnden Impulsen bleibt das Empfinden dynamisch und ist differenzierter als bei klassischer Vibration.

Seit der Erfindung des Womanizers hat sich die Technologie und das Sextoy selbst natürlich massiv weiterentwickelt. Der Womanizer Premium 2, der auch im Kinofilm zu sehen ist, bietet eine verbesserte Pleasure Air Technology, als seine Vorgängermodelle! 14 Intensitätsstufen, der Autopilot-Modus und die beliebte Smart-Silence-Funktion, sorgen dafür, dass Frau sich ganz ihrer Lust hingeben kann.

Und wie fühlt sich der Womanizer Premium 2 an?

Das sagt Userin Simona: «OMG!!!! Die Empfindungen sind unvergleichlich – es ist keine typische Vibration, sondern ein Pulsieren, das sich gleichzeitig sanft und intensiv anfühlt. Es steigert sich perfekt und einfach… ja, wow. Das Gerät ist ausserdem superleise. Ich finde es auch toll, dass man die Intensität ganz einfach je nach Stimmung regeln kann.»

Userin Luna bringt es so auf den Punkt: «Dieses Spielzeug spielt in einer eigenen Liga! Beim ersten Mal habe ich es nicht einmal über Intensitätsstufe 3 hinausgeschafft. Es fühlt sich nicht wie herkömmliche Vibration an – es ist eher wie ein sanftes, rhythmisches Saugen, das sich aufbaut, bis man die Laken umklammert. Es stimuliert die Klitoris ohne direkten Druck und ist dadurch intensiv und sanft zugleich.»

Das Womanizer-Universum entsteht

Der Erfolg der Pleasure-Air-Technology war von Beginn weg so durchdringend, dass bis heute unzählige Womanizer-Sextoys für Frauen, Männer und Paare entwickelt wurden. Zu den beliebtesten gehört zweifelsohne der Womanizer Next mit der 3D-Pleasure Air Technology und der Climx Control-Funktion, die eine besonders fein abgestimmte Steuerung der Intensität und der Tiefenregulation ermöglichen für eine noch sanftere Stimulation und intensive Pleasure-Air-Orgasmen.

Ladies und Paare, die «Es» verspielt mögen, sollten sich das Womanizer Peach Toy genauer anschauen. Das kleine süsse Peach Toy eignet sich perfekt für alle, die erste Erfahrungen mit Druckwellen-Stimulation sammeln wollen. Und ja, es ist kaum zu übersehen, dass das kreative Design diesen Lust-Pfirsich zum idealen Geschenk für die Partnerin oder beste Freundin macht.

Als Paar zum Höhepunkt

Das perfekte Duo für euer Spiel- äh Schlafzimmer! Das Pleasure Pair Couple’s Sex Toy Kit hebt eure gemeinsame Intimität auf ein neues Level. Der Womanizer Premium 2 sorgt für ein Lustbeben der Klitoris, während der Arcwave Ion das Vergnügen beim Penis-Loving steigert. Der Arcwave Ion nutzt die Pleasure Air Technology, um die Pacini-Rezeptoren der Penisspitze zu stimulieren und schafft so eine völlig neue Art von Orgasmus. Ob für das sinnliche Vorspiel oder gemeinsames Masturbieren – das Premium Paarset verspricht lustvolles Vergnügen auf neuem Niveau.