Die Schweizer Radrennfahrerin Noemi Rüegg hat sich bei ihrem Sturz auf der 2. Etappe der La Vuelta Femenina einen Bruch der rechten Schulter zugezogen. Das teilte ihr Team EF Education-Oatly mit.
Die Verletzung macht eine Operation notwendig. Wie lange die 25-jährige Zürcherin ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Für Rüegg ist die Diagnose besonders bitter: Am Sonntag hatte sie mit dem Sieg auf der Auftaktetappe der Spanien-Rundfahrt den bislang grössten Erfolg ihrer Profikarriere gefeiert und sich das rote Trikot der Gesamtführenden gesichert.
Bereits im Frühjahr hatte Rüegg mit Rang 2 bei Mailand-Sanremo Donne ihre Klasse unter Beweis gestellt und zählte bei der Vuelta zu den grossen Überraschungen der ersten Tage. (nih/sda)
Die Verletzung macht eine Operation notwendig. Wie lange die 25-jährige Zürcherin ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Für Rüegg ist die Diagnose besonders bitter: Am Sonntag hatte sie mit dem Sieg auf der Auftaktetappe der Spanien-Rundfahrt den bislang grössten Erfolg ihrer Profikarriere gefeiert und sich das rote Trikot der Gesamtführenden gesichert.
Bereits im Frühjahr hatte Rüegg mit Rang 2 bei Mailand-Sanremo Donne ihre Klasse unter Beweis gestellt und zählte bei der Vuelta zu den grossen Überraschungen der ersten Tage. (nih/sda)