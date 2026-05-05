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Sportnews-Ticker: Noemi Rüegg erleidet bei Sturz Schulterbruch

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Noemi Rüegg erleidet bei Sturz Schulterbruch +++ Carolina in NHL-Playoffs mit Aufholjagd

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.05.2026, 06:1005.05.2026, 08:10
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Schulterbruch bei Noemi Rüegg
Die Schweizer Radrennfahrerin Noemi Rüegg hat sich bei ihrem Sturz auf der 2. Etappe der La Vuelta Femenina einen Bruch der rechten Schulter zugezogen. Das teilte ihr Team EF Education-Oatly mit.

Die Verletzung macht eine Operation notwendig. Wie lange die 25-jährige Zürcherin ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. Für Rüegg ist die Diagnose besonders bitter: Am Sonntag hatte sie mit dem Sieg auf der Auftaktetappe der Spanien-Rundfahrt den bislang grössten Erfolg ihrer Profikarriere gefeiert und sich das rote Trikot der Gesamtführenden gesichert.

Bereits im Frühjahr hatte Rüegg mit Rang 2 bei Mailand-Sanremo Donne ihre Klasse unter Beweis gestellt und zählte bei der Vuelta zu den grossen Überraschungen der ersten Tage. (nih/sda)

Carolina siegt nach Aufholjagd
Die Carolina Hurricanes holen im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen die Philadelphia Flyers ein 0:2 auf. Auch dank Nikolaj Ehlers gewinnt das Heimteam 3:2 und führt in der Serie 2:0.

Nach gleich zwei Gegentreffern in der fünften Minute verkürzte der in der Schweiz aufgewachsene Ehlers auf 1:2. Beim Ausgleich in der 52. Minute gab der ehemalige Junior des EHC Biel den Assist. Damit rettete sich der Qualifikationssieger der Eastern Conference in die Verlängerung, in der der Kanadier Taylor Hall für die Entscheidung sorgte.

Im zweiten Spiel des Abends setzen sich die Vegas Golden Knights daheim mit 3:1 gegen die Anaheim Ducks durch, es war das erste Duell der Serie. Der Schweizer Goalie Akira Schmid stand beim Heimteam erneut nicht im Aufgebot. (nih/sda)
Yize erstmals Snooker-Weltmeister
Der Chinese Wu Yize wird erstmals Snooker-Weltmeister. Der 22-Jährige setzt sich in Sheffield nach einem bis zum letzten Frame offenen Final mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch.

Yize folgt damit auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales mit 18:12 bezwungen hatte. «Ich glaube, entscheidend war der Glaube», sagte der Gewinner unmittelbar nach dem grössten Erfolg seiner Laufbahn. «Seit Jahren habe ich darauf hingearbeitet, und ich bin glücklich, es geschafft zu haben.»

Die Entscheidung im Crucible Theatre fiel in der vierten Session des Finals, nachdem sich Murphy – Weltmeister von 2005 – in der Nachmittagssession herangearbeitet hatte und auf 12:13 verkürzen konnte. Nach dem ersten Tag hatte Yize bereits mit 10:7 in Führung gelegen. (nih/sda/dpa)
Fünf Schweizer Siege
Das Masters-1000-Turnier in Rom (Italian Open) begann mit fünf Schweizer Siegen in der Startrunde der Qualifikation.

Stan Wawrinka, Leandro Riedi, Sonja Waltert, Rebeka Masarova und Jill Teichmann müssen alle am Dienstag noch ein weiteres Spiel gewinnen, um sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren.

Stan Wawrinka (ATP 125) besiegte den Italiener Stefano Travaglia (ATP 141) in 2:19 Stunden und nach einem 4:6, 2:4-Rückstand mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:1. (hkl/sda)

St. Gallen mit Forfaitsieg in den Halbfinals
Der FC St. Gallen und nicht der FC Basel bestreitet die Playoff-Halbfinals in der Super League der Frauen gegen die Young Boys. Der FC Basel verliert das Viertelfinal-Rückspiel vom letzten Wochenende wie erwartet 0:3 forfait, weil er eine nicht qualifizierte Spielerin einsetzte und ausserdem zu viele Auswechslungen vornahm.

Der FC Basel kann gegen den Forfait-Entscheid Rekurs einlegen. Verzichtet Basel auf das Rekursrecht, finden die Halbfinals wie geplant an den nächsten beiden Wochenenden statt. Legt Basel hingegen Rekurs ein, wird separat über die Ansetzung der Halbfinals YB - St. Gallen entschieden. (hkl/sda)


Noemi Rüegg stürzt und muss aufgeben
Einen Tag, nachdem Noemi Rüegg an der Vuelta der Frauen zum Auftakt das rote Leadertrikot erobert hat, endet die Spanien-Rundfahrt für die Zürcherin abrupt. Rüegg stürzt 13 km vor dem Ziel und muss aufgeben.

Rüegg fuhr auf das Hinterrad einer Teamkollegin auf und riss bei ihrem Sturz auch die Italienerin Eleonora Ciabocco zu Boden. Rüegg versuchte, das Rennen fortzusetzen, gab wenig später aber auf. Was für Verletzungen sich die 25-Jährige zugezogen hat, steht noch nicht fest.

Das Leadertrikot übernahm nach Rüeggs Ausscheiden die Deutsche Franziska Koch, die hinter der belgischen Etappensiegerin Shari Bossuyt Zweite wurde. (hkl/sda)

Rhodin wird neuer Cheftrainer in La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds verpflichtet für die kommende Saison Thomas Rhodin als neuen Trainer. Der Schwede übernimmt vom Finnen Teppo Kivelä.

Rhodin wechselt von MoDo Hockey in die zweithöchste Schweizer Liga. Vor seiner Zeit bei MoDo war der 55-Jährige in verschiedenen Funktionen bei Färjestad tätig – unter anderem als Assistenztrainer der ersten Mannschaft, als General Manager und Trainer in der Nachwuchsabteilung.

Als Spieler verbrachte Rhodin einige Zeit in der Schweiz und spielte von 2003 bis 2005 für Fribourg-Gottéron. (nih/sda)

Fölmli trifft doppelt, auch Andrade erfolgreich
Beim 3:0-Sieg des 1. FC Köln gegen Werder Bremen eröffnete Lydia Andrade das Skore in der 20. Minute. Damit traf die 27-Jährige zum zweiten Mal im zweiten Einsatz.

Auch der SC Freiburg war erfolgreich. Gegen Carl Zeiss Jena gewann der Verein mit zwei Schweizerinnen in der Startelf gleich 5:1. Svenja Fölmli erzielte in der 1. und 87. Minute den ersten und letzten Treffer in der Partie. Alena Bienz stand während 56 Minuten auf dem Platz. (nih/sda)
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GC drei Spiele ohne Arigoni
Die Grasshoppers müssen den Abschluss der Relegation Group ohne Allan Arigoni bestreiten. Der Aussenverteidiger wird wegen seiner Roten Karte vom Sonntag für drei Spiele gesperrt.

Der 27-Jährige wurde im Spiel gegen Servette (0:2-Niederlage) nach einem groben Einsteigen vom Platz gestellt. Die Liga wertete dies als «grobes Foulspiel mit erhöhter Gefährdung». Bei einer allfälligen Barrage wäre Arigoni wieder spielberechtigt. (car/sda)


Leclerc fällt nach Strafe auf Platz 8
Ferrari-Fahrer Charles Leclerc büsste beim GP von Miami nach einem Dreher kurz vor Rennende Positionen ein. Einige Stunden später fiel er im Klassement sogar noch um zwei weitere Plätze auf Rang 8 zurück.

Die Stewards belegten den Monegassen mit einer 20-Sekunden-Strafe, weil er mit seinem beschädigten Boliden die Strecke mehrmals verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft hatte. Teamkollege Lewis Hamilton rückte dadurch auf Platz 6 vor.

Auch Max Verstappen wurde sanktioniert: Der Niederländer erhielt wegen des Überfahrens der weissen Linie bei der Boxenausfahrt eine Fünf-Sekunden-Strafe, behielt Platz 5 im Schlussklassement jedoch. (car/sda/apa)


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