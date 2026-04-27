bild: Yves Bachmann | schweiz tourismus

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7 Hotspots in den Schweizer Bergen, die du nicht verpassen willst

Du kennst vielleicht die bekannten Gipfel, aber die Berge haben noch viel mehr zu bieten. Darum aufgepasst: Diese sieben Spots in der Zentralschweiz zeigen dir, wie vielseitig ein Tag in den Bergen sein kann.

Vom Sonnenaufgang auf über 2000 Metern bis zum Bad im warmen Mineralwasser: Beim Berg-Hopping in der Region Luzern-Vierwaldstättersee reiht sich ein Erlebnis ans nächste. Und oft liegt das nächste Highlight nur eine kurze Wanderung oder Bahnfahrt entfernt.

Brienzer Rothorn – Sonnenaufgang mit Panorama

Wer hier oben steht, versteht schnell, warum der Sonnenaufgang am Brienzer Rothorn zu den eindrücklichsten der Region zählt. Wenn die ersten Sonnenstrahlen die umliegenden Gipfel berühren, öffnet sich ein Panorama, das vom Brienzersee über das Berner Oberland bis tief in die Zentralschweiz reicht.

Bild: Elmar Bossard | Luzern Tourismus

Besonders eindrücklich ist der Blick auf die Berner Hochalpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau. An besonders guten Tagen kann man von hier aus sogar bis zu 693 Gipfel sehen. Mit etwas Glück kann man auch oft Steinböcke beobachten, die sich rund um die felsigen Hänge bewegen und die beeindruckende Bergkulisse noch eindrucksvoller machen.

Titlis – Genuss auf über 3000 Metern

Der Titlis ist bekannt für Eis, Schnee und die berühmte Hängebrücke. Doch jetzt kommt ein neues Highlight dazu: Im spektakulären Titlis Tower von Herzog & de Meuron eröffnet Anfang Juni das Joseph’s Restaurant.

bild: Titlis Bergbahnen

Auf 3020 Metern erlebst du Casual Fine Dining mit Panorama, das dir fast den Blick vom Teller klaut. Fine Dining wird hier neu interpretiert: hochwertig und kreativ, aber ungezwungen und in entspannter Atmosphäre. Und während draussen Gletscher und Berge dominieren, fühlt es sich drinnen ein bisschen an wie Essen über den Wolken.

Obwalden – der unterschätzte Bergkanton

Obwalden gehört zu den unterschätzten Regionen der Zentralschweiz und genau das macht den Reiz aus. Hier reiht sich ein Berghighlight ans nächste. Auf der Melchsee-Frutt warten Hochplateau und Bergseen mit weiter Aussicht. In Lungern trifft türkisfarbenes Wasser auf eindrückliche Bergkulisse, während die Turren mit Blumenwiesen und einer grossen Schmetterlingsvielfalt überrascht.

Bild: Silvano Zeiter | Schweiz tourismus

Im Langis auf dem Glaubenberg liegt die grösste Moorlandschaft des Schweiz – flächenmässig sogar grösser als der Vierwaldstättersee. Und auf der Älggialp steht man dann sogar im geografischen Mittelpunkt der Schweiz. Und vielleicht ist genau das das Geheimnis von Obwalden: weil es nichts beweisen muss und trotzdem überall beeindruckt.

Stanserhorn – mehr als nur ein Gipfelstopp

Klar, schon die Fahrt aufs Stanserhorn ist ein Erlebnis für sich: Mit der Cabrio-Bahn und offenem Oberdeck geht es mit Wind im Gesicht in Richtung Gipfel. Oben angekommen lohnt es sich aber, nicht gleich wieder umzudrehen.

bild: Beat Brechbühl | Luzern Tourismus

Wer ein paar Schritte weitergeht, entdeckt schnell eine ruhigere Seite des Berges. Richtung Wirzweli oder hinunter nach Stans führt es vorbei an stillen Pfaden, Alpweiden und immer neuen Ausblicken. Rund 100 Kilometer Alpenkette, bis zu zehn Schweizer Seen und rund 200 verschiedene Alpenblumen machen den Gipfel zu einem Naturkino, das sich ständig verändert.

Pilatus – abseits der bekannten Wege

Ja, der Pilatus ist kein Geheimtipp. Aber auch hier gibt es abseits der bekannten Wege überraschend ruhige Routen und stille Ecken zu entdecken. Neben der steilsten Zahnradbahn der Welt warten weniger begangene Wege und eindrückliche Landschaften. Besonders das Drachenmoor bei der Krienseregg zeigt eine fast mystische Seite des Berges mit Hochmoor und geheimnisvollen Pfaden.

bild: Yves Bachmann | schweiz tourismus

Wer weiterzieht, findet rund um die Pilatuskette atemberaubende Aussichten, urige Rastplätze und gemütliche Alpwirtschaften. Mit etwas Glück zeigen sich sogar Steinböcke, Gämsen oder Murmeltiere, besonders in den frühen Morgenstunden oder am Abend.

Engelberg – Wasser mitten in den Bergen

Rund um Engelberg wartet eine echte Wasserwelt. Die Vier-Seen-Wanderung verbindet Trübsee, Engstlensee, Tannensee und Melchsee zu einer der schönsten Panorama-Touren der Schweiz. Ein weiteres Highlight ist der Härzlisee auf Brunni. Auf rund 1’900 Metern liegt er eingebettet in eindrücklicher Bergkulisse mit Blick auf den Titlis. Der Kitzelpfad mit Kneipp- und Barfussstationen macht den Stopp zu einem kleinen Naturerlebnis zum Mitmachen.

bild: Beat Brechbühl | Luzern Tourismus

Zwischen den bekannten Routen finden sich zudem immer wieder klare Gewässer, Bergbäche und ruhige Plätze am Wasser, die oft überraschend leer sind. Also bei der nächsten Wanderung Badehose einpacken – auch wenn’s kalt wird.

Rigi – der Berg zum Runterfahren

Die Rigi ist mehr als nur Rigi Kulm. Abseits des bekannten Gipfels warten ruhigere Orte wie Rigi Scheidegg oder das Chänzeli, wo der Blick über den Vierwaldstättersee und die 360-Grad-Aussicht in die umliegende Bergwelt besonders eindrücklich sind.

bild: Lorenz A. Fischer | Luzern Tourismus

Rund 120 Kilometer Wanderwege ziehen sich über die ganze Bergkette und eröffnen immer wieder neue Perspektiven. Und wer den Tag entspannt ausklingen lassen will, taucht im Mineralbad in Rigi Kaltbad ein, mit warmem Wasser, Bergblick und genau dem richtigen Tempo nach einem Tag in den Bergen.