sonnig
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Erster Sieg für die Rockets

Sport-News

Erster Playoff-Sieg für Rockets – Capela ohne Einsatz +++ Pogacar siegt auch in Lüttich

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
27.04.2026, 07:2727.04.2026, 07:34
Schicke uns deinen Input
avatar
Erster Sieg für die Rockets
Die Houston Rockets, das Team von Clint Capela, wehrten das vorzeitige Saisonende ab. Die Texaner gewannen Spiel 4 des Playoff-Duells gegen die Los Angeles Lakers 115:96 und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:3.

Capela spielt in den Überlegungen seines Trainers derzeit nur eine Nebenrolle. Der Genfer blieb ohne Einsatz auf der Ersatzbank sitzen. In der ersten Playoff-Partie hatte er noch elf Minuten auf dem Parkett gestanden, in den beiden folgenden Einsätzen waren es vier beziehungsweise drei Minuten gewesen. Nun hofft er in der Nacht auf Donnerstag im Auswärtsspiel in Kalifornien auch persönlich auf ein Comeback. (car/sda)


Demi Vollering mit dem dritten Streich zum Rekord
Ebenso souverän wie Tadej Pogacar bei den Männern dominierte Demi Vollering das Frauenrennen von Lüttich-Bastogne-Lüttich. Die in der Schweiz lebende Niederländerin entschied die 10. Ausgabe des Ardennen-Klassikers nach einem beeindruckenden Solo über 35 km für sich. Mit fast anderthalb Minuten Vorsprung auf ihre zweitplatzierte Landsfrau Puck Pieterse feierte die Europameisterin ihren dritten Sieg in Lüttich und ist damit nun alleinige Rekordhalterin.

Zu den ersten Gratulantinnen gehörte Vollerings Teamkollegin Elise Chabbey. Die Genferin unterstrich ihre starke Form und erreichte das Ziel mit knapp zwei Minuten Rückstand als hervorragende Siebte. (abu/sda)

Michael Gwerder holt sich den ersten Kranzfestsieg
Der Schwyzer Michael Gwerder gewinnt den Auftakt in die Kranzfestsaison. Beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil kommt der 26-Jährige zu seinem ersten Kranzfestsieg.

Nach fünf Siegen und einem Gestellten setzte sich Gwerder im Schlussgang gegen den Einheimischen Christian Zemp in der achten Minute mit Kurz und Nachdrücken am Boden durch. Noch vor Zemp klassierte sich der Urner Lukas Bissig auf dem 2. Platz. (abu/sda)
Pogacar siegt auch 2026 in Lüttich
Tadej Pogacar gewinnt zum vierten Mal und zum dritten Mal in Folge den Rad-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der zweifache Weltmeister aus Slowenien triumphiert nach knapp 260 km als Solist.

Mit 44 Sekunden Rückstand belegte der französische Shootingstar Paul Seixas den 2. Platz, nachdem Pogacar ihn im letzten Anstieg 14 km vor dem Ziel abschütteln konnte. Das Podest komplettierte Remco Evenepoel, der den Sprint der Verfolgergruppe gewann. Schweizer Meister Mauro Schmid wurde Elfter. (abu/sda)

Simona Aebersold knapp geschlagen
Simona Aebersold hat den Sieg im K.o.-Sprint zum Abschluss des Heim-Weltcups in Locarno knapp verpasst. Die 28-Jährige hatte im Schlussspurt knapp das Nachsehen gegen die Dänin Hedvig Valbjörn Gydesen.

Nach den 3. Plätzen im Einzel- und im Teamsprint an den Vortagen bog Aebersold am Sonntag als Führende auf das Zielgelände auf der Piazza Grande ein. Dort schob sich Valbjörn Gydesen auf den letzten Metern noch an ihr vorbei. Platz 3 ging an die Finnin Maija Sianoja. (abu/sda)


Siegesserie von Bezzecchi reisst
Der Spanier Alex Marquez gewann wie vor Jahresfrist den Heim-GP in Jerez. Der MotoGP-Fahrer setzte somit dem Siegeszug des Italieners Marco Bezzecchi ein Ende. Bezzecchi, der zuvor saisonübergreifend fünf Rennen in Serie als Erster beendet hatte, wurde diesmal Zweiter. Er baute aber den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus.

Alex Marquez gelang quasi ein Start-Ziel-Sieg, nachdem er früh im Rennen seinen Bruder Marc Marquez an der Spitze abgelöst hatte. Der ältere der Marquez-Brüder, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, kam in der Startphase zu Fall. In einer Kurve hatte das Vorderrad zu wenig Haftung. (abu/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neuer provoziert mit Kahn-Jubel Bayerns Fans, die deshalb «koan Neuer» wollen
25. April 2009: Es ist die pure Rache, die Manuel Neuer antreibt. Acht Jahre nach Oliver Kahns legendärem Jubel mit der Eckfahne feiert er einen Schalke-Sieg bei den Bayern auf die gleiche Art. Und bekommt dadurch mächtig Ärger mit den Fans seines zukünftigen Klubs.
Im Sommer 2011 wechselt Manuel Neuer vom FC Schalke 04 zu den Bayern. Der 25-Jährige gilt als bester Torhüter Deutschlands – aber in München wird er nicht nur mit offenen Armen empfangen. Die Abneigung vieler Fans hat einen Grund: Neuer ist Schalker durch und durch. Als Jugendlicher steht er mit den Ultras in der Nordkurve.
Zur Story