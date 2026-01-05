bild: Luzern Tourismus AG

Erlebe magische Shows & Konzerte am grössten Lichtfestival der Schweiz

Durch Luzerns malerische Gassen schlendern, die kühle Winterluft auf der Haut und begleitet von einem magischen Spiel aus Farben, Licht und Musik. Vom 15. bis 25. Januar 2026 wird Luzern erneut zum leuchtenden Treffpunkt. Hier präsentieren Kunstschaffende aus der ganzen Welt die vielfältigen und faszinierenden Facetten der Lichtkunst. Sei «live» dabei, wenn die Leuchtenstadt ihrem Namen wieder alle Ehre macht und Gewinne 5x2 Tickets für die Weltpremiere der Lichtshow «SOUL» inkl. Live-Musik in der Jesuitenkirche Luzern.

Eine leuchtende Wunderwelt, die jeden Abend von 18 bis 22 Uhr erwacht und Sehenswürdigkeiten, Plätze und Gassen in der Innenstadt und rund um das Luzerner Seebecken in ein magisches Lichtermeer verwandelt. Diese fünf Erlebnisse solltest du dir beim 7. Lilu Lichtfestival Luzern auf keinen Fall entgehen lassen!

SOUL – tierische Lichtshow in der Jesuitenkirche

bild: Photo by Projektil

Das neueste Gesamtkunstwerk von Projektil lässt magische Seelentiere erwachen: Wesen aus Licht und Schatten, die tanzen, sich verwandeln und Raum wie Architektur in lebendige Bühnen der Fantasie verwandeln. Saint-Saëns’ berühmter „Karneval der Tiere“ wird dafür eigens neu arrangiert und mit modernen Eigenkompositionen, treibenden Beats, souligen Vocals und sphärischer Elektronik zu einem einzigartigen Klangteppich verwoben. So entsteht ein audiovisuelles Erlebnis zwischen Traum und Wirklichkeit: eine berührende Hommage an Fantasie, Musik und Licht.

Licht, Klang & Emotion – leuchtende Live-Acts im Januar

bild: Photo by Projektil

An ausgewählten Abenden entführen dich Live-Acts in eine faszinierende, emotionale Klangwelt. Zusätzlich begleitet die beliebte Organistin Suzanne Z'Graggen ausgewählte Lichtshow mit ihrer Musik - ein Erlebnis für alle Sinne!

Unsere Highlight-Konzerte im Überblick:

Do, 15. Januar 2026: Zoë Më

Fr, 16. Januar 2026: Martin Kohlstedt

Sa, 17. Januar 2026: Natascha Polké

So, 18. - Di, 20. Januar 2026: Lichtklang Collective, die Festival-Band unter Leitung von Massimo Buonanno mit Laith Al-Deen, Gregor Meyle und Declan O'Rourke

Fr, 23. Januar 2026: Niklas Paschburg

Sa, 24. Januar 2026: Flora Cash



Tauche ein, geniesse die Musik und lass dich von Licht und Klang verzaubern!

Baroque Illuminated – Lilu-Lichtshow mit barocker Klangwelten

Am Klavierfestival 'Le Piano Symphonique' des Luzerner Sinfonieorchester im Konzertsaal im KKL Luzern

bild: Jean Rondeau

Am 16. Januar 2026 entfaltet Jean Rondeau beim Luzerner Klavierfestival Le Piano Symphonique seine Virtuosität am Cembalo. Mit einer modernen Vision barocker Musik erschafft er lebendige Klangbilder, begleitet von einer 360°-Projektion des Lichtkunst-Kollektivs Ocubo. Ein wirklich immersives Erlebnis, das Musik, Licht und Raum zu einer einzigen, faszinierenden Welt verschmelzen lässt.

17:30 Uhr: Kostenlos für Jugendliche

19:00 Uhr: Festlicher Abschluss mit Martha Argerich

Dank der Thomas & Doris Ammann Stiftung erhalten alle Jugendlichen (Jahrgang 1998 oder jünger) freien Eintritt.

Lilulino – Bühne für kleine, feine Lichtkunst auf dem Inseli

bild: Laila Bosco

Mit Lilulino erhält das Lilu Lichtfestival Luzern ein ganz neues Format: einen Ort für die kleinen, aber feinen Lichtmomente. Auf dem Inseli entsteht eine Bühne voller Nähe, Verspieltheit und Entdeckergeist. Hier zeigen Newcomer*innen und junge Kunstschaffende ihre eigenen Lichtprojekte – mutig, kreativ und voller Gefühl. Poetische Mini-Installationen, zarte Projektionen und interaktive Werke laden zum Staunen, Verweilen und Mitmachen ein. So verwandelt sich das Inseli in eine leuchtende Welt aus Fantasie, Neugier und Emotion, in der jedes Licht eine eigene Geschichte erzählt.

Street Light Art – verbindende Lichter zwischen den Plätzen

bild: Laila Bosco

Mit der Street Light Art verwandelt sich Luzern selbst in ein leuchtendes Gesamtkunstwerk. Zwischen den grossen Installationen erscheinen kleine, feine Lichtmomente, die Plätze, Wege und Gassen auf magische Weise verbinden. Diese leuchtenden Spuren ziehen sich wie ein roter Faden durch die Altstadt: mal zart, mal verspielt, mal überraschend. Jeder Schritt wird zum Erlebnis, jeder Blick zum Entdecken einer neuen Facette. So entsteht eine Stadt, die im Licht atmet – ein wandelndes Kunstwerk voller Atmosphäre, Bewegung und Emotion.

