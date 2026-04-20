bild: FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con

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Die FANTASY BASEL erklärt: Darum geht hier jeder hin

Wenn du an die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con denkst, hast du wahrscheinlich sofort Cosplay im Kopf. Riesige Kostüme, aufwendiges Make-up, Figuren aus Anime und Superheldenfilmen.



Der Gedanke ist berechtigt – wir freuen uns auf viele wunderschöne Cosplays. Aber: Es gibt am Festival auch viele andere Überraschungen zu entdecken. Hier sind die Programm-Highlights, die du auf keinen Fall verpassen darfst.

bild: FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con

Stars live erleben (ja, echt jetzt)

Plötzlich stehst du nicht mehr nur vor einem Screen, sondern vor echten Menschen: Schauspielerinnen, Synchronsprecher oder Social-Media-Creators, die du sonst nur aus Serien, Games oder deinem Feed kennst. In Talks und Q&As erzählen sie uns von ihrem Alltag und ihrer Arbeit beim Dreh. Autogramm? Selfie? Kurzer Smalltalk? Liegt alles drin beim Meet & Greet.

bild: FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con

Die weitläufige Artist Alley erkunden

Über 400 talentierte Künstler und Künstlerinnen machen Kunst erlebbar, indem sie live zeichnen, ihre eigenen Comics verkaufen oder Prints anbieten, die du garantiert nicht im Laden findest. Und ja, du wirst sehr wahrscheinlich mehr Geld für Sticker, Notizblöcke, Prints und Pins ausgeben als geplant.

Triff die Artists, die hinter Wonder Woman, Batman, Thor, Donald Duck und Co. stecken.

Indie-Games von Schweizer Studios spielen und staunen

Nebst AAA-Titeln der grossen Publisher wie Nintendo findest du am Festival auch kreative Games von lokalen Entwicklerinnen, die deine Neugier wecken – und plötzlich dein ganzes Wochenende in Anspruch nehmen könnten. Das führt zu Momenten, in denen du „nur kurz testen“ willst und 40 Minuten später immer noch dasitzt.

Bei Panels und Workshops dabei sein, die tiefer gehen als erwartet

Klar, es gibt jede Menge unterhaltsames Bühnenprogramm. Aber manchmal sitzt du plötzlich in einem Talk oder Workshop und merkst: Okay, das ist jetzt unerwartet spannend. Von Einblicken hinter die Kulissen von grossen Filmproduktionen wie Avatar oder Harry Potter bis hin zu praktischen Tipps zum Basteln eigener Cosplays – du nimmst auf jeden Fall neues Wissen mit nach Hause.

Random Momente erleben, die nicht planbar sind

Die besten Dinge passieren oft einfach so: spontane Performances, Leute, die aufgeregt über ihre liebsten Fandoms diskutieren, oder magische Begegnungen, bei denen du kurz vergisst, wo du eigentlich bist. Das ist Teil der Experience - du läufst durch die Hallen und weisst nie so genau, was als Nächstes passiert.

Der Bereich für alle mit einer Vorliebe für Space & Sci-Fi

Irgendwo zwischen den Hallen findest du plötzlich Stormtrooper, Lichtschwerter und sogar echte Astronautinnen. Ob Star Wars-Fan oder Wissenschafts-Nerd – dieser Bereich fühlt sich an wie ein kleiner Abstecher in eine andere Galaxie.

Brettspiel-Strategien entwickeln und neue TCG-Gegner treffen

Magic, Pokémon, klassische Brettspiele oder komplett neue Konzepte: Im Brettspiel- und TCG-Bereich wird aus „Ich schau nur kurz“ ganz schnell „Okay, noch eine Runde“. Perfekt für alle, die zwischendurch mal runterfahren wollen – oder komplett darin versinken. Das Beste: nimm dein neues Lieblings-Spiel direkt mit nach Hause.

Mit Cosplayern aus aller Welt ins Gespräch kommen

Hier wird’s international: Cosplayerinnen aus aller Welt zeigen im riesigen Cosplay Village ihre Kostüme – und das teilweise auf einem Level, bei dem du dich fragst, ob das noch Stoff oder schon Magie ist. Welchen Charakter würdest du am liebsten antreffen?

Fazit:

Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con ist längst nicht mehr nur eine Messe – sie ist ein kleines Paralleluniversum. Verspielt, bunt, nerdig, überraschend, und immer ein bisschen magisch.

Kurz gesagt: Egal ob mit Freunden oder der Familie - hier feiern tausende von Fans aus unterschiedlichen Communities gemeinsam drei Tage lang Popkultur in allen ihren Facetten. Wer einmal dabei war, will wiederkommen. Und wer das Festival noch nicht erlebt hat? Soll sich warm anziehen. Denn hier passiert alles, nur nichts Langweiliges.