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Diese 5 Geheimtipps für phänomenale Griechenlandferien werden dich begeistern

So viel steht fest: Griechenland hat für alle Ferienhungrigen viel zu bieten. Paradiesische Strände, einmalige Wander- und Radrouten, Kulinarik zum Verlieben und nicht zuletzt das kulturelle Erbe, das dich in die Welt der antiken Mythen entführt. Egal, wofür dein Herz schlägt, hier findest du das passende Reiseziel.

Das Ferien- und Kulturparadies Griechenland hat einen kleinen Haken – wenn man den Umstand denn überhaupt so bezeichnen will: Das Land bietet einfach unglaublich viele einzigartige Reiseziele. Wer nicht jedes Jahr hinfliegen kann, dem seien die folgenden 5 Top Destinationen wärmstens empfohlen.

Unvergessliche Strandferien an den schönsten Küsten Korfus

Natürlich! Griechenland strotzt nur so vor idyllischen, verwunschenen oder abenteuerlichen Stränden. Doch die Insel Korfu mit ihren ganz eigenen zauberhaften Stränden ist eine Top Destination für Strandferien in Griechenland. Ob lange und sandige Strände, Kieselbuchten oder Strände mit Liegestuhlvermietung – jeden Tag badest du an einem anderen der über 100 Traumstrände.

Bild: Loren Bedeli

Besonders empfehlenswert? Die 6 Hauptstrände des Dorfes Paleokastritsa. Darüber hinaus lohnt sich eine Bootsfahrt zum Gyali Beach an der Westküste. Die verborgene Bucht verzaubert Badegäste mit türkisklarem Wasser unter felsigen Klippen. Und: Für Verliebte (und alle anderen) ist der Canal D’Amour mit seinen imposanten Sandsteinformationen Pflicht. Hier findest du weitere Geheimtipps für lohnenswerte Strände auf Korfu und zur Insel selbst.

Kulinarik: deftig-mediterran. Probieren: Sofrito (Kalb in Knoblauch-Wein-Sauce)



Die Destination im Flugmodus:

Zürich – Korfu 1350 km, Flugzeit 01:55 Std., Flughafen CFU

Bild: Loren Bedeli

Für Rennradferien: Serpentinen rund um Kalamata

Kalamata im Süden der Halbinsel Peloponnes gilt als historisches Juwel der Region. Was viele nicht wissen: Rund um Kalamata eröffnet sich ein Netz von rund 40 Rennvelo-Routen. Trainierte Radlerinnen und Radler fahren auf Serpentinen über das Taygetos-Gebirge in die Ruinenstadt Mystras und weiter bis nach Sparta. Nicht minder schön ist die Rundtour ab Costa Navarino, die 60 Kilometer lange Strecke führt durch Dörfer und Weinberge und bietet atemberaubende Ausblicke auf Küste, Inseln und die Bucht von Navarino. Hier geht’s zu den weiteren Routen-Tipps.

Bild: Stephen Simpson, Inc.

(Noch) Geheimtipp: Für eine Rennradtour samt Badepause sei die Ortschaft Kardamili empfohlen. Sie liegt eingebettet in eine idyllische Landschaft aus blauem Meer und grünen Hügeln südlich von Kalamata.

Kulinarik: Authentisch, mediterran mit lokal produziertem Olivenöl. Probieren: Kabeljau Tsiladia (Kabeljau in roter Sauce mit Zwiebeln und Rosinen).

Die Destination im Flugmodus:

Zürich – Kalamata 1850 km, 02:25 Std., Flughafen KLX

Bild: Kusska

Wanderferien: Antike Pfade und lauschige Tavernen auf Samos

Wilde Natur, lauschige Pfade, pittoreske Dörfer und für den krönenden Abschluss ein Sprung ins türkisfarbene Wasser der Ägäis. Der Norden der Insel Samos ist für Hobbywanderer und Gipfelstürmerinnen gleichermassen eine spannende Destination. Erfahrene Wanderfans werden auf dem Gipfel des höchsten Berges der Insel, dem Kerkis, mit einem einzigartigen Panorama belohnt – samt Blick auf die türkische Küste im Osten. Hier findest du weitere Infos zum Wandern auf Samos.

bild: Loren Bedeli

Wer Natur mit Kultur verbinden möchte, ist auf Samos genau richtig! Die Insel ist reich an antiken Ruinen, deren Besuch sich mit einer kleinen Wanderung kombinieren lässt. Tipp: Der Hafenort Pythagorio – zu Ehren des griechischen Philosophen Pythagoras erst 1955 umbenannt – zählt mit den Überresten des Hera-Tempels Heraion zum UNESCO-Weltkulturerbe.

In malerischen Dörfern wie Manolátes, Vourliotes oder Ambelos verweilst du nach einer gemütlichen Wanderung in authentischen Tavernen und geniesst die griechische Kulinarik – dazu ein Gläschen des berühmten Muskatweins.

bild: Loren Bedeli

Kulinarik: Mediterran mit Einflüssen aus Kleinasien. Probieren: Stifado (typischer Fleischeintopf der Insel).

Die Destination im Flugmodus:

Zürich – Samos 1945 km, Flugzeit 02:50 Std., Flughafen SMI

Ein Paradies für den Wassersport auf Mykonos

Die Insel Mykonos in der Ägäis ist berühmt für ihre weissblauen Häusschen, die verschlungenen, malerischen Gässchen und die vielen Tavernen. Und das Beste: Mykonos hat Traumstrände im Repertoire und bietet gerade auch für Wassersport-Begeisterte eine verlockende Palette an Aktivitäten.

Sei es ein gediegener Segelturn, schnorcheln, tauchen, Jetski fahren oder windsurfen – für alles findet sich auf dieser Insel ein passender Strand oder sogar mehrere.

Tipp on top: Ein Ausflug zu den sechs Windmühlen des Mühlenbergs von Mykonos-Stadt. Warum sie als Wahrzeichen der Kykladeninsel gelten und was sie mit Zwieback zu tun haben, liest du hier.

Kulinarik: Eher fleischlastig vor allem Schweinefleisch. Probieren: Die frittierte Süssigkeit namens Mykonische Rafioli. (Ja, Rafioli mit F.)

Die Destination im Flugmodus:

Zürich – Mykonos: 1770 km, Flugzeit 02:25 Std., Flughafen JMK

In die Antike eintauchen in der Region rund um Preveza

Sicher: Athen ist das kulturelle Zentrum Griechenlands. Doch wer in die antike Kultur eintauchen und gleichzeitig abseits der Touristenströme in blumengesäumten Gässchen der griechischen Kulinarik frönen möchte, dem sei die Region rund um das Küstenstädtchen Preveza empfohlen. Üppige Wälder und sandige Strände gibt’s hier on top.

bild: Loren Bedeli

Praktisch vor den Toren Prevezas liegt die römische Ruinenstadt Nikopolis. Besonders sehenswert ist unter anderem das Antike Theater. Und bei einer Autofahrt an den Fluss Acheron gelangst du zum berühmten Necromanteion von Acheron, dem Totenorakel, das Hades, dem Gott der Unterwelt, gewidmet ist. Deinen Ausflug verbindest du mit einem Abstecher ins Hafenstädtchen Parga mit seiner venezianischen Felsenburg über dem Meer. Das Städtchen zählt zu den schönsten Küstenorten in ganz Griechenland.

Extratipp: Ein Ausflug auf die nahegelegene ionische Insel Lefkada insbesondere zum Wasserfall von Dimosari (inklusive Badepause) und dem Kap Doukato im Süden der Insel für ein atemberaubendes Klippenpanorama. Ein unvergessliches Tagesprogramm – versprochen!

Kulinarik: Die Insel Lefkada mit ihren vielen Fischtavernen gibt Gelegenheit, eine traditionelle Fischsuppe zu probieren.

Die Destination im Flugmodus:

Zürich – Preveza 1575 km, Flugzeit 02:25 Std., Flughafen PVK