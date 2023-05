Bei uns ist Sommerzeit Erdbeerzeit. Und bei dir? bild: swissmilk/adobe stock

Top 5 der besten Rezepte mit Erdbeeren

Es ist soweit, die Schweizer Erdbeeren sind erhältlich! Hast du dich entschieden, dich in Geduld zu üben und regional einzukaufen? Gut gemacht: Du wirst mit besonders süssen und aromatischen Früchten belohnt. Und jetzt ab in die Küche!

Wir von Swissmilk lieben Schweizer Erdbeeren. Und jedes Jahr können wir es kaum erwarten, unsere zahlreichen Rezepte für die roten Früchte hervorzuholen. Wir servieren dir die Top 5 unserer Erdbeer-Rezepte. Auf gehts: an den Herd!

Erdbeer-Tiramisu

Einige Puristen werden jetzt schon aufschreien. Aber unter uns: Wenn du noch nie ein Erdbeer-Tiramisu probiert hast, hast du etwas verpasst. Bei sonnigen Tagen ist es das perfekte Dessert: Die Erdbeeren bringen Erfrischung und harmonieren hervorragend mit dem Mascarpone.

Das Rezept

Erdbeer-Tarte

Die ist unsere Tarte für Instagram. Du kannst damit nicht nur die Leute beeindrucken, sondern auch lernen, wie man eine Konditorcrème herstellt, und das wäre doch was für deinen Lebenslauf. Psst: Wenn du Zeit sparen willst, kannst du den Teig auch kaufen, anstatt ihn selbst zu machen.

Das Rezept der stylischen Tarte

Die Erdbeer-tarte der Traditionsmenschen

Erdbeermousse

Die perfekte Süsse nach dem Essen. Tipp: Rühre die Zutaten vorsichtig unter, damit die Mousse schön luftig wird. Serviere sie in kleinen Gläsern – das kommt gut an – und stelle sie bis zum Servieren in den Kühlschrank. Bon appétit!

Die Erdbeermousse

Erdbeerkonfitüre

Konfitüre ist der perfekte Weg, um das ganze Jahr über heimische Früchte zu geniessen. Der beste Tipp: Pflücke Erdbeeren bei einem Bauern oder einer Bäuerin und wähle besonders reife Früchte. So entsteht die beste Marmelade!

Das Rezept

Express-Crème

In 10 Minuten auf dem Tisch! Dieses Rezept wird dir den Tag retten, an dem du vergisst, dass du für den Nachtisch zuständig bist. Dafür brauchst du nur Erdbeeren, Mascarpone, Zitrone und Zucker. So fein!

Erdbeer- und Mascarponecrème

Willst du noch mehr Tipps, wie man Erdbeeren zubereiten kann? Hier haben wir eine ganze Menge Ideen für dich.