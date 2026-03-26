Backreise rund um die Welt: Ostern kann kommen. bild: swissmilk

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Da bleibt kein Ofen kalt: Ostergebäck aus aller Welt

Wir finden: Ostern ohne süsses Gebäck geht gar nicht. Und damit sind wir nicht allein. Rund um den Globus kommen jetzt Hefeteig, Nüsse und Schokolade in den Ofen. Ostern markiert das Ende der Fastenzeit: Endlich darf wieder geschlemmt werden. Lass dich inspirieren und heize den Backofen ein.

Hot Cross Bun (Grossbritanien, Australien, Neuseeland)

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Rund und voller Symbolik: Hot Cross Buns gehören im Commonwealth auf jeden Ostertisch. Das Kreuz, das beim Backen entsteht, erinnert an die Kreuzigung am Karfreitag. Die kleinen, buttrigen, mit Schokolade oder Rosinen gefüllten Hefe-Brötchen passen perfekt auf deinen Brunchtisch.

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Babka (Polen)

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Dieses Hefeteig-Gebäck stammt ursprünglich aus der osteuropäisch-jüdischen Küche, fein gefüllt, zum Beispiel mit Schokolade. Trivia: Babka leitet sich vom Wort für Grossmutter ab, weil die Form an einen Faltenrock erinnert. Ist das nicht poetisch?

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Kolatschen (Tschechien & Slowakei)

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Weiter geht die Reise in die Nachbarländer Tschechien und Slowakei. Das kleine Hefeteig-Quark-Küchlein hat dort seine Wurzeln. Ehrlicherweise muss angefügt werden, dass dieses kleine Ding zu jedem festlichen Anlass gereicht wird und nicht nur zu Ostern. Weil es sooooo fein ist, gehört es trotzdem auf unsere Liste.



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Osterbrot (Deutschland)

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Zwischenstopp in Deutschland: Auf dem Osterfrühstückstisch darf das leicht süsse Hefegebäck mit Rosinen und Mandeln nicht fehlen. Es ist nicht nur geschmacklich fein, sondern auch optisch ein richtiger Schmaus.

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Colomba di Pasqua (Italien)

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Abstecher in den Süden: In Italien kommt zu Ostern ein Gebäck in Form einer Taube in den Ofen. Der süsse Hefeteig wird mit Zitrone, kandierten Früchten und Mandeln verfeinert. Die Colomba di Pasqua gehört dort zu Ostern wie der Panettone zu Weihnachten. Ach ja: Eine runde Backform tut es zur Not auch.

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Osterfladen (Schweiz)

bild: Swissmilk

Last but not least: Du weisst vermutlich schon, was bei uns an Ostern nicht fehlen darf. Der traditionelle Osterfladen wird entweder mit Griess oder mit Reis zubereitet. Er symbolisiert Fruchtbarkeit und viele der Eier, die während der Fastenzeit nicht verarbeitet werden durften, fanden so ihren Weg in den Kuchen.

Zum Osterfladen mit Griess

Zum Osterfladen mit Reis

Wir wünschen dir wunderschöne Ostern 🥞🥞.