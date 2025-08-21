Frozen Yogurt: Sieht genauso gut aus, wie es schmeckt. bild: swissmilk

Mach Froyo, nicht Drama.

Frozen Yogurt ist ein echtes Gen-X-Kind: geboren in den 70ern, immer schön cool geblieben – und bis heute im Trend. Selbermachen lohnt sich im Fall sehr, da du den Zuckergehalt selbst bestimmen kannst. Unsere Rezepte für dich ❤️:

Starten wir schnell:

Erdbeer-Frozen-Yogurt (15 Min/15 Min)

So schnell auf dem Tisch, dass du nicht Erdbeer-Frozen-Yogurt sagen kannst.

Der Klassiker:

Froyo mit Zitrone (20 Min/4 Std)

Joghurt, Rahm, Zucker, Zitronensaft – that's it. Da weiss man, was drinsteckt.

--> Hier Reinhören Unser Podcast zum Thema Frozen Yogurt. Es gibt viele Tipps rund ums Selbermachen.

Mit Sauermilch:

Vanille-Frozen-Yogurt (10 Min/1 Std)

Dieses Rezept finden wir speziell gut, da du es – wenn du möchtest – mit Sirup in höhere Geschmacksphären heben kannst.

