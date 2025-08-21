Frozen Yogurt: Sieht genauso gut aus, wie es schmeckt. bild: swissmilk
Frozen Yogurt ist ein echtes Gen-X-Kind: geboren in den 70ern, immer schön cool geblieben – und bis heute im Trend. Selbermachen lohnt sich im Fall sehr, da du den Zuckergehalt selbst bestimmen kannst. Unsere Rezepte für dich ❤️:
21.08.2025, 00:0021.08.2025, 11:40
Starten wir schnell:
Erdbeer-Frozen-Yogurt (15 Min/15 Min)
bild: swissmilk
So schnell auf dem Tisch, dass du nicht Erdbeer-Frozen-Yogurt sagen kannst.
Zum schnellsten Froyo-Rezept
Der Klassiker:
Froyo mit Zitrone (20 Min/4 Std)
bild: swissmilk
Joghurt, Rahm, Zucker, Zitronensaft – that's it. Da weiss man, was drinsteckt.
Zum klassischen Froyo
Mit Sauermilch:
Vanille-Frozen-Yogurt (10 Min/1 Std)
bild: swissmilk
Dieses Rezept finden wir speziell gut, da du es – wenn du möchtest – mit Sirup in höhere Geschmacksphären heben kannst.
Zum enchanted Vanille Froyo
Alles, was du wissen musst.
