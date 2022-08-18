Füllkrug-Leihe zu Milan ist fix +++ Chelsea feuert Trainer Maresca

Der Name des 32-Jährigen tauchte auf der Transfer-Seite der höchsten Spielklasse auf. Dazu der Hinweis: Temporär. Die beiden Klubs einigten sie sich demnach auf ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr. Füllkrug wechselte nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Verletzungsprobleme und zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League. (abu/sda)
Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 32 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele