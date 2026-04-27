Wild: die Kerry Cliffs in der gleichnamigen Grafschaft. bild: Tourism Ireland, Joshua Hannah

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Erlebe die Vielfalt von Irland zwischen Pubs und Küstenluft

Erst die Kulturtour durch Dublin, dann der Roadtrip in den Süden – mit diesen Stationen strotzt die irische Bucket-List vor Highlights.

Erstmal den Puls fühlen an der Ostküste: Nach dem Direktflug ab der Schweiz tauchen Reisende am besten direkt in Dublins Quartiere ein. Denn klar erstrecken sich rundum Berge sowie die UNESCO-Biosphäre Dublin Bay. Doch wenn fröhliche Musik aus den traditionellen Pubs schallt und Design-Boutiquen in den Gassen aus Kopfsteinpflaster locken, bleibt man doch erst einmal in der Hauptstadt der Republik.

Moderne und Historie liegen in Dublin eng beieinander. bild: Fáilte Ireland, Gareth McCormack

Ein weiteres Argument zum Verweilen ist die lokale Fülle an Ausstellungen. Das «Little Museum» widmet sich mit gespendeten Alltagsgegenständen der Stadtgeschichte, das «EPIC» thematisiert die irischen Auswanderungswellen, das «MoLI» beleuchtet die «UNESCO City of Literature» mit ihren vielen Literatur-Nobelpreiseträgern, und in der «National Gallery» leuchten Rembrandts, Monets und Picassos um die Wette – da muss sich der Rest der Insel noch ein wenig gedulden.

Das «Little Museum» beleuchtet die Stadtgeschichte. bild: Fáilte Ireland, Roamer

Richtung «Ring of Kerry»

Aber eben: Nach dem urbanen Auftakt erinnert das pochende Outdoor-Herz nun doch daran, dass Irland auch für sanfte Hügellandschaften und schroffe Klippen steht. Also rein ins Mietauto oder in den Bus und raus in die Welt der dramatischen Küstenstrassen, Buchten und Meeresarme – für einen Roadtrip eignet sich Irlands Südküste bestens.

Die Reise führt dafür erst Richtung Cork und West Cork. Hier gibt es mit menschenleeren Stränden und farbenfrohen Dörfern mehr als genug attraktive Punkte auf der irischen Bucket-List. Noch weiter südwestlich schliesst sich der 179 Kilometer lange «Ring of Kerry» an. Wer diese Runde um die Iveragh-Halbinsel unter die Reifen nimmt – am besten im Uhrzeigersinn –, trifft hinter jeder Kurve auf Highlights für Naturfreunde, darunter zum Beispiel der Torc-Wasserfall und das «Gap of Dunloe».

Schlafen im Schloss

Nach dem Trubel der Stadt und den vielen Eindrücken auf dem Roadtrip lockt der Genussmodus – die besten Parkplätze dafür stehen vor den stilvollen Landsitzen und Schlössern der Region. Viel Ruhe verspricht etwa das Ballymaloe House in East Cork: Eine exzellente Farm-to-Table-Küche, die Gärten des 300 Hektar grossen Anwesens und viel irischer Charme prägen den Betrieb.

Küstenidylle in Cork. bild: Tourism Ireland, Joshua Hannah

Ebenfalls auf viel Luxus und historisches Ambiente treffen Gäste im Fünf-Sterne-Hotel Adare Manor in der südwestlich gelegenen Grafschaft Limerick. Vom Herrenhaus mit seinen Zinnen und Türmchen flaniert man dort gemütlich zum Fluss Maigue oder Richtung Golfplatz, dem Schauplatz des Ryder Cups 2027.

Als dritte Option bietet sich nun noch das Dromoland Castle im County Clare an. Seine Schloss-Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Ein königlicher Empfang ist damit in der Grafschaft sicher.

Abschlag vor dem «Adare Manor». bild: Tourism Ireland, Chris Hill