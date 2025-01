Wieso du Ivan Klepturion vertrauen kannst



Er hat bereits für alle Menschen, die sich nach spiritueller Offenbarung verzehren, in die Kristall-Kugel geguckt, gependelt und mit astral-telepathischer Hellsichtigkeit unter Beizug numerologischer, spiritueller und schwingungsbedingter Spektronomie mit einer Trefferquote von 99,9 Prozent geglänzt, er hat zudem schon alle Tarotkarten der Welt gelegt und alle Sterne des Universums (ja, auch die unsichtbaren) ausgedeutet. Letztes Jahr dann reiste seine nach Allwissenheit strebende Seele nach Tibet, Indien, in die Mongolei und wurde dort zum Yogi, Guru, Schamanen. Er lernte die Kraft des Tanzes kennen , versteht es nun also auch, sich in der Poesie des Fusses auszudrücken.Ivan Klepturion ist Botschafter zwischen den Welten, Mittler zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen.Und er ist bereit, für dich am Rad des Schicksals zu drehen, dem Geflüster der Sterne zu horchen, den Nebel des Unergründlichen zu lichten – und schliesslich seine höhere Erkenntnis mit dir zu teilen.