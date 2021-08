QDH: Hubini ist (wieder einmal) auf dem Aff

So wichtig, wie kaum je zuvor: Der Knigge für Internet-Kommentare

Nicht, als wäre das Internet vor der Pandemie nicht schon ein zentraler Bestandteil unseres Lebens gewesen, doch Corona hat unser Leben definitiv noch extremer in die anonyme Virtualität verschoben. Zukünftig brauchen wir Benimmregeln.

Was wollen wir denn auch anderes machen, als uns im Internet zu vergnügen? Wo sonst sollen wir unseren angestauten Frust und die inneren Spannungen denn entladen? Wie kommen wir denn sonst zu den sozialen Reibungen, die alles ein wenig prickelnder machen? Wo, wenn nicht im Internet?

Eben. Damit das alles auch geschmeidig abläuft in diesem Internetz, präsentieren wir euch Benimmregeln, die den sozialen Umgang, nun ja ... ein wenig schmieren. Denn auch wenn es so scheint, so ist es kein Ort ohne …