Haltbarkeit von Kosmetik: Das bedeuten die Symbole auf Kosmetikprodukten

Abgelaufene Cremes und Make-up können starke Reizungen und Entzündungen verursachen. Daher solltest du sie nach einem bestimmten Zeitraum entsorgen.

Jennifer Buchholz / t-online

Ein Artikel von

Kosmetikprodukte werden überwiegend auf sensible Hautbereiche aufgetragen. Deshalb ist es wichtig, der Haltbarkeit ein besonderes Augenmerk zu schenken und Kosmetika nicht länger zu benutzen, als auf der Verpackung angegeben ist.

Wie ist die Haltbarkeit auf Kosmetikprodukten ausgewiesen?

Die Haltbarkeit aller Kosmetikprodukte ist durch das Abbild eines Tiegels auf dem Produkt angegeben. Auf dem Tiegel sind eine Ziffer sowie der Buchstabe «M» zu sehen. Die Ziffer in Kombination mit dem Buchstaben weist drauf hin, wie lange die Produkte nach dem Öffnen noch nutzbar sind. Ein Pflegeprodukt, in dessen aufgedrucktem Tiegelsymbol «12M» steht, ist also nach dem Öffnen zwölf Monate haltbar.

Bild: t-online

Da die Haltbarkeitsangabe nicht ab dem Kaufdatum, sondern ab dem Öffnen des Produkts zählt, solltest du auf der Unterseite des Produkts mit einem wasserfesten Stift notieren, wann es angebrochen wurde. Es ist daher ratsam, das Produkt erst zu öffnen, wenn du es tatsächlich auch verwenden willst.

Achtung Die Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf eine fachgerechte Lagerung. Das bedeutet häufig, dass das Produkt an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort aufbewahrt wird. Starke Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen verringern die Haltbarkeit. Denn dadurch können sich Bakterien schnell vermehren und der Zustand des Produkts verändert sich, Cremes werden ranzig.

Kosmetik, auf deren Verpackung der Tiegel mit der entsprechenden Monatsangabe fehlt, muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen. In einigen Fällen sind auch lediglich eine Sanduhr oder die Worte «Mindestens haltbar bis» mit einem Datum aufgedruckt. Das ist häufig bei Produkten der Fall, die auch im ungeöffneten Zustand kürzer als 30 Monate haltbar sind oder bei Einmalpackungen. Bei dem angegebenen Datum handelt es sich um kein Verfallsdatum, sondern einen Zeitpunkt, bis zu dem der Inhalt mindestens noch seine vorgesehene Wirkung hat und gesundheitlich nicht bedenklich ist.

Wie lange sind die Produkte wirklich haltbar?

Wie lange ein Pflegeprodukt haltbar ist, hängt in erster Linie davon ab, welche Inhaltsstoffe sich darin befinden. Meist sind Öle und Fette enthalten, die mit dem Sauerstoff der Luft reagieren und schnell ranzig werden. Durch die Beigabe von Antioxidanzien kann die Haltbarkeit zwar verlängert werden, allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum.

Kosmetik mit einem hohen Wasseranteil, zu denen Tagescremes oder Körperlotionen gehören, sind anfällig für Keimbildung. Konservierungsstoffe können die Vermehrung der Bakterien im Produkt eindämmen und ihr entgegenwirken. Allerdings sind diese Zusätze bei einem kosmetischen Produkt eher unerwünscht. Für sensible Haut sind viele Konservierungsstoffe nicht verträglich.

Der Trend geht zu naturkosmetischen Produkten. Viele Hersteller verzichten dabei auf den Einsatz von Konservierungsstoffen. Bei Naturkosmetikprodukten ist deshalb auch ein deutlich niedrigeres Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Es liegt bei drei bis vier Monaten.

Kann man die Haltbarkeit verlängern?

Durch die richtige Aufbewahrung können Cremes, Shampoos und dekorative Kosmetik durchaus länger als angegeben verwendet werden. Stellst du sie an einen kühlen und geschützten Ort. Ein guter Badezimmerschrank, der nicht an einer Heizung steht, kann teilweise ausreichen. Einige Kosmetikprodukte – besonders Puder, Rouge und Lidschatten – sollten zusätzlich in einer luftdichten Box aufbewahrt werden, damit kein Wasserdampf eindringen kann.

Für viele Pflegeprodukte eignet sich auch die Aufbewahrung im Eierfach des Kühlschranks. Das gilt besonders für Cremes und Lotions. Hier sollten folgende Kosmetika nicht gelagert werden:

Lippenstift: Öl löst sich aus den enthaltenen Wachsen und der Lippenstift lässt sich schlechter auftragen.

Nagellack: Er kann verklumpen und lässt sich schlechter verteilen. Für das Auftragen sollte der Lack Raumtemperatur haben.

Parfüm: Wird es zu kalt, kann es an Duft verlieren.

Puder, Rouge, Highlighter: Sie fangen an zu bröckeln.

Bewahre diese Produkte dennoch an einem dunklen, gut temperierten Ort auf. Es empfiehlt sich beispielsweise der Schlafzimmerschrank.

Eine Verkäuferin sortiert Parfümflaschen in einer Douglas Filiale Bild: AP

Ein weiterer Trick, wie du die Vermehrung von Keimen verringern und somit die Haltbarkeit verlängern können, sind Pumpspender. Sie dosieren das Produkt besonders hygienisch. Zur Entnahme musst du nicht mit den Fingern in den Tiegel greifen, wodurch unter Umständen wieder neue Bakterien in das Produkt gelangen. Kannst du die Kosmetik nicht umfüllen, entnimm Cremes und Co. mit einem Spachtel. Diese kann man unter anderem in Apotheken erwerben.

Darüber hinaus solltest du die Pflegeprodukte ausschliesslich mit sauberen Fingern entnehmen. So kannst du ebenfalls die Anzahl neuer Keime in der Kosmetik verringern.

Abgelaufene Kosmetik erkennen

Wenn du nicht sicher sind, ob die Kosmetik noch in Ordnung ist, solltest du auf deine Instinkte vertrauen:

Rieche an dem Produkt. Ein ranziger, säuerlicher oder bitterer Geruch kann auf eine abgelaufene Haltbarkeit hindeuten.

Schaue das Produkt an. Sind Konsistenz und Farbe noch dieselbe? Haben sich die Bestandteile getrennt? Sieht das Produkt stark verändert aus, solltest du es lieber nicht mehr benutzen und entsorgen.

Achte auf die Reaktion Ihres Körpers. Reagiert Ihre Haut nach dem Auftragen von Pflegeprodukten mit Rötung, Juckreiz oder Ausschlag, solltest du das Produkt nicht mehr verwenden, auch wenn es noch angenehm riecht. Teilweise können Cremes so stark parfümiert sein, dass ein unangenehmer Geruch überdeckt wird.

Wie lange ist dekorative Kosmetik haltbar?

Abdeckstift, Concealer

Bei regelmässiger Reinigung bis zu zwölf Monate.

Abdeckstifte und Concealer kommen häufig in direkten Hautkontakt. Dadurch kann sich die Anzahl der Keime schnell erhöhen; die Verwendbarkeit wird reduziert. Um das zu vermeiden, solltest du den direkten Hautkontakt minimieren und die Produkte nur mit entsprechenden Utensilien auftragen – etwa Schwämmchen oder Pinseln. So verlängerst du den Zeitraum, in dem du das Produkt verwenden kannst.

Abdeckstifte und Concealer kommen häufig in direkten Hautkontakt. Dadurch kann sich die Anzahl der Keime schnell erhöhen. Bild: Shutterstock

Eyeliner

Je nach Konsistenz bis zu ein Jahr.

Bei flüssigem Eyeliner können sich aufgrund des hohen Wassergehalts schnell Keime vermehren. Du solltest das Produkt daher nach etwa acht Monaten austauschen und so eine mögliche Entzündung des Auges verhindern.

Kajal kann bis zu einem Jahr verwendet werden. Säubere am besten die Spitze regelmässig, um Keime und Bakterien zu entfernen und einer Augenentzündung vorzubeugen.

Foundation

Bei guter Lagerung bis zu ein Jahr.

Kommen Foundations oft mit Schwämmchen oder Pinseln in Kontakt, können sich in dem Produkt schnell Keime bilden. Achte daher darauf, dass du die Schwämmchen und Pinsel regelmässig reinigen und das Produkt nur mit sauberen Utensilien entnehmen.

Lippenstift

In der Regel bis zu zwei Jahre.

Dadurch, dass das Produkt häufig an den Mund geführt wird, kann es auch schnell mit Speiseresten in Kontakt kommen. Lippenstift ist deshalb besonders anfällig für Keime. Reinige die Oberfläche am besten mehrmals wöchentlich mit einem Kosmetiktuch.

Lippenstift ist in der Regel bis zu zwei Jahre haltbar. Bild: iStockphoto

Puder, Rouge, Highlighter, Lidschatten

Je nach Konsistenz zwischen ein und zwei Jahre.

Puder ist bis zu zwei Jahre haltbar, wenn es mit einem sauberen Pinsel entnommen wird und keine Fremdstoffe hineinfallen. So können loses und kompaktes Puder länger keimfrei gehalten werden.

Puder, Rouge und Highlighter in Cremeform sind anfälliger für Keime, da sie einen höheren Wasseranteil haben. Sie können schnell verunreinigen und sollten ebenfalls nur mit sauberen Utensilien oder sauberen Fingern entnommen werden. Cremeprodukte dieser Art sind etwa ein Jahr verwendbar.

Wimperntusche

Teilweise bis zu sechs Monate.

Da das Produkt im empfindlichen Augenbereich angewendet wird, sind in ihm nur wenige Konservierungsstoffe enthalten. Die Haltbarkeit von Mascara kannst du verlängern, indem du das Bürstchen mit einem Mal herausziehen und die teilweise typische Pumpbewegung vermeidest. Durch das Auf und Ab kann Luft in die Packung dringen. Sie fördert die Keimbildung. Zu viele Keime können zu einer Bindehautentzündung führen.

Eine Frau trägt Mascara auf. Bild: Shutterstock

Wie lange sind Pflegeprodukte haltbar?