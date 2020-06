Was nehmen wir?

Komm wir probieren noch einmal Schweizer Städte! Nein, zurück zu den Tieren! TIERE!!! Wieder Marken/Logos! Das kann ich wenigstens. Peopleeeeee, wie oft muss ich es noch sagen Nein, Früchte, Gemüse! INSTRUMENTE!!! Nein, Schweizer Seen (von oben)! Was anderes, ich schreib es euch in die Kommentare!