Der Schweizer Meister 2020 heisst mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht FC Basel. Es ist die dritte Saison in Folge, in der Rot-Blau den Titel nicht gewinnen kann. Dabei waren die Basler bis vor kurzem das Mass aller Dinge: Zwischen 2010 und 2017 feierte der FCB sagenhafte acht Meistertitel am Stück.

Kannst du dich noch an alle Spieler erinnern, die bei einem dieser Titel dabei waren?

Wichtig – so funktioniert es:

Zähle alle Spieler auf, die zwischen 2009/10 und 2016/17 beim FC Basel gespielt haben.

Gesucht werden nur jene Akteure, die in einer Saison fünf oder mehr Einsätze hatten.

Der Nachname reicht.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Als Hilfe siehst du die Nation und die Stammposition des Spielers.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Schulnote 170 bis 189 Punkte: 6.0

150 bis 169 Punkte: 5.5

136 bis 149 Punkte: 5.0

120 bis 135 Punkte: 4.5

101 bis 119 Punkte: 4.0

Bis 99 Punkte: Nachsitzen!

Na, wie gut warst du?

