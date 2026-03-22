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Quizz den Huber: Wer ihn im Quiz besiegt, ist ein Genie

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QDH: Heute testen wir Hubs mit einem Exa-Quiz

Bild: watson.ch
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
22.03.2026, 19:5922.03.2026, 20:05
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Nach gefühlt mehreren Jahren besuchte ich heute wieder einmal bewusst Bild.de (Wegen der Collien Fernandes-Geschichte).

Eigentlich sollte es ja zu meiner Morgen-Routine gehören – aber ich habe sie mir abgewöhnt. Wie das Rauchen. Jetzt bin ich rückfällig geworden. Und ich muss gestehen: Ich wurde nicht enttäuscht. Da hat sich einiges geändert.

Am augenscheinlichsten sind die Titel.

«US-Bomber ziehen in Kampf um unsere Weltwirtschaft. Mega-Schlacht um Strasse von Hormus»

«Geheimtreffen! Merz und Klingbeil schliessen Pakt für Mega-Reform»

«Neymar zeigt seine Mega-Villa»

Du lieber Herr Gesangsverein. Da hat aber jemand wirklich tief in der Wortschatzschatulle gewühlt.

Anyway.

Wenn ich dann in drei Jahren wieder vorbeischaue, heisst es dann Giga. Deshalb habe ich heute vorgegriffen und unser Quiz einfach mit Exa versehen. Bisschen Distanz schaffen.

Übrigens: Letzte Woche habe ich einen Giga-Bock geschossen. Ich bin von Quiz-Nummer 368 direkt auf die #370 gehüpft. Mit gesenktem Haupt kehren wir deshalb zu #369 zurück. Nächste Woche dann #371.

So.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #369

Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion im Allgemeinwissens-Quiz? Einfach wird es nicht.

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Video: watson/nina bürge
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