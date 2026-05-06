Das Frauenteam von Manchester City ist zum zweiten Mal englischer Meister. Die Equipe mit der 19-jährigen Schweizerin Iman Beney ist nach den Punktverlusten von Arsenal am Mittwoch in Brighton (1:1) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
Die im letzten Sommer von den YB Frauen zu Manchester City gewechselte Beney kam in der Liga bislang 15 Mal zum Einsatz. Sie schoss dabei zwei Treffer und gab zwei Torvorlagen. (riz/sda)
Die im letzten Sommer von den YB Frauen zu Manchester City gewechselte Beney kam in der Liga bislang 15 Mal zum Einsatz. Sie schoss dabei zwei Treffer und gab zwei Torvorlagen. (riz/sda)